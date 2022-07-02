國民黨：急就章漲電價 人民生活壓力雪上加霜

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）電價調整方案1日開始實施，國民黨今天表示，政府未做好相關配套的因應措施，急就章地調漲電價，恐讓已經破7%、續創10年新高的國內痛苦指數持續走高，導致人民生活壓力雪上加霜。

國民黨上午發出新聞稿指出，政府在錯誤的時機點做出錯誤的決策，更沒有完整的妥適配套方案，讓民眾承受政府失能的苦果，「錯誤的政策比貪汙更可怕」。

國民黨表示，4月國內痛苦指數已達到7%，包括消費者物價指數增率3.38%以及失業率3.62%的加總；到了5月消費者物價指數增率依然是高峰的3.39%，續創9年半新高，失業率則攀升為3.68%，創近7個月以來新高，總計5月的國內痛苦指數飆升為7.7%，續創10年來新高。

國民黨表示，這波調漲電價，經濟部估計消費者物價指數（CPI）約只增加0.043個百分點，但已有學者預估恐會推升全年消費者物價指數0.4個百分點。

國民黨強調，當前台灣大幅依靠天然氣發電，更容易受到國際燃料價格上漲而引發物價上揚，這是政府的錯誤能源政策導致台灣的經濟體質自主性的弱化。這波電價的調漲，美其名是為了填補台電虧損，但台電的虧損主要原因就是政府錯誤能源政策所導致，是為政府錯誤能源政策補破洞。

國民黨指出，電價調漲受影響的製造業、傳統產業以及觀光飯店、醫療業等叫苦連天，受疫情衝擊的長照機構等也面臨電價調漲的壓力。一旦民生物價飆漲，產業成本增加，無力經營、退出台灣市場；漲了電價，電力供應依然不穩定，各地小規模停電情況不斷發生，政府該如何處理。

國民黨表示，政府調漲電價，事前未做適當配套措施的規劃，事後面對各項問題陸續產生，應該儘快提出應對方案，勿讓人民的苦日子找不到停止的終點。(編輯：黃瑞弘)1110702