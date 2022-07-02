學者：美國會重視對台軍售穩定性 具實質意義

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（中央社記者游凱翔台北2日電）美國共和黨聯邦眾議員擬推動立法，要求行政部門說明對台軍售案的詳細進度。學者今天表示，推動法案有助於藉透明化進度，確保對台軍售如期如質進行，且代表美國國會重視對台軍售的穩定性，具有實質意義。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著台灣取得抵禦中國入侵所需武器的急迫性升高，美國共和黨籍聯邦眾議員正推動「武器出口交付解決方案法」（Arms Exports Delivery Solutions Act）立法，要求拜登政府向國會提出對台重要軍售案的詳細報告。

熟悉美國政策的國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌告訴中央社記者，美國會正在推動的立法對行政機關沒有完全的約束力，影響尚不清楚；至於外界擔心前美國總統川普任內批准的對台軍售案執行進度，目前看來除M109A6自走砲車受影響外，其他軍購案（例如F-16V Block70）等仍順利進行。

舒孝煌認為，美國會議員推動這類法案是有幫助的，未來可藉透明化的進度，確保對台軍售如期如質進行；且台灣面對的威脅不斷改變，過去認為有效的武器、現在不一定適用台海戰場，若因此能增加與美方的會談溝通，將更有助建軍備戰。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，依美國對外軍售（FMS）規範，屬行政部門的國防部與國務院，分別就軍售品相、區域軍力平衡、買受國財務、政治透明度、軍備安全管理等事務進行評估，通過後再進行細部交涉，買賣雙方都有權取消。

蘇紫雲說，正因此流程，國防安全合作署（DSCA）的軍售公告都稱「可能軍售」；實務上，曾出現像土耳其被取消F-35戰機售案，日本主動撤銷MQ-4無人機、陸基神盾系統等案例。

蘇紫雲表示，美國國會是審核軍售的實質權限單位，參院、眾院都有權在DSCA公告後，於審議期內就軍售內容的軍售必要性、成本、敏感性等提出質疑，並推翻軍售。

蘇紫雲指出，美國會議員此次便是依此權限，對已同意軍售台灣的品項，就進度、交期等議題進行質詢甚至調閱權，以監督是否有行政障礙等非技術問題存在；因此，美國會此次重視對台軍售的穩定性相當重要，具有實質意義。（編輯：林克倫）1110702