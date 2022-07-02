海洋大會打壓台灣 外交部：中國藐視多邊體系

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（中央社記者游凱翔台北2日電）中國在聯合國海洋大會打壓台籍成員，外交部今天表示，國際社會應正視中國藐視多邊體系既有規則，為進行其政治目的霸凌其他會員國，但台灣也誠摯感謝友邦及理念相近國家，公開指出中國濫權並協助台灣。

由於中國要求台灣邦交國吐瓦魯將代表團中的3名台灣成員踢出名單，吐國外長柯飛（Simon Kofe）憤而退出聯合國海洋大會以示抗議；此外，帛琉抨擊聯合國干涉代表團名單，阻台參與里斯本海洋大會。

外交部副發言人崔靜麟晚間告訴中央社記者，第2屆聯合國海洋大會昨天在採認全權證書委員會報告時，帛琉、馬紹爾群島及美國接連發言，強調會員國有權決定其代表團組成，並有權邀請台灣成員參與，全權證書委員會成員要求會員國刪除其代表之舉，是侵犯會員國主權；全球海洋議題的討論不應該遺漏任何人，應尊重吐瓦魯及帛琉將台灣人士納入代表團決定，且英國也對這次全權證書委員會僭越權限表示遺憾。

崔靜麟指出，中國自聯合國海洋大會召開以來，即不斷施壓吐瓦魯及帛琉，迫使挪除台灣籍成員。為抗議中方惡劣行徑，吐瓦魯外長柯飛（Simon Kofe）決定取消出席大會，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）則在大會首日演說陳述全球海洋合作應納入台灣參與。

此外，帛琉代表亦利用大會採認全權證書委員會報告時，為其立場及應有權利辯護，揭露中國濫權霸凌聯合國會員國的醜陋行徑。

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崔靜麟表示，對於友邦及理念相近國家，公開指出中國濫用職權破壞聯合國常例規則，捍衛多邊體系的良善治理，外交部表達高度敬佩之意；而對於友邦協助台灣掌握國際重要議題、與國際接軌的義舉，外交部再次表達誠摯謝意。

崔靜麟也呼籲，國際社會應正視中國藐視多邊體系既有規則，共同譴責中國為進行其政治目的霸凌其他會員國、破壞以規則為基礎的國際秩序惡劣行徑；台灣會繼續強化與友邦及理念相近夥伴合作，持續對全球議題做出積極貢獻。（編輯：林克倫）1110702