王金平協助輔選 柯志恩：自己沒錢沒人感謝幫忙

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高雄市長選戰開跑，國民黨參選人柯志恩（中）啟動地方拜會行程，3日到湖內忠義青溪協會參加理監事會。（國民黨提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）高雄市長選戰開跑，柯志恩啟動地方拜會行程，陳其邁則連續多天安排市政視察行程。針對王金平協助輔選，柯志恩說自己沒錢又沒人，感謝王金平和四面八方的支持與協助。

國民黨高雄市長參選人柯志恩啟動地方拜會行程，今天到湖內忠義青溪協會參加理監事會。針對前立法院長王金平邀集地方人士召開晨會，討論輔選事宜，柯志恩表示自己在高雄選，沒錢又沒人，非常感謝王金平幫忙與協助，以及來自四面八方的支持，讓她可以勇敢在高雄闖蕩。

柯志恩說，距離選舉只剩短短一百多天，自己一定會走遍高雄各個行政區，了解地方心聲、看到市民朋友的需要，承諾一定會將高雄打造成一個讓市民安居樂業的宜居城市。

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柯志恩也在致詞時對現場後備弟兄表示敬意，感謝他們在國家社會有重大事件時挺身而出，在動員整備時發揮後備軍人精神，召集訓練成為國家即戰力，隨時擔負保家衛國的任務，為國家盡忠職守。

競選連任的高雄市長陳其邁連日安排多場視察行程，對於國民黨啟動輔選機制，陳其邁上午出席活動接受媒體聯訪表示，自己還是全力拚市政，努力解決民眾問題，至於不同政黨的選舉問題，各黨都會有不同考量，「應該是要去問他們的候選人，這樣比較好」。（編輯：陳仁華）1110703