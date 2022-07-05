中國對台以農逼政？柯文哲：一定有

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長柯文哲針對中國禁台灣農漁產品表示，檢查不合格可以禁，但每次都突然禁止，展現出大國對小國的傲慢。被問及中國是否是「以農逼政」，柯文哲回「一定有的」。

台北市長柯文哲在網路節目「新聞不芹菜」接受主持人黃光芹的專訪今天播出。柯文哲提及，現在對岸禁台灣鳳梨、釋迦、石斑魚等農漁產品，若檢查不合格是可以禁，但每次都突然禁止，展現出大國對小國的傲慢。

柯文哲說，兩岸如果關係好可以談，現在對岸可能在想「你一年賺我那麼多錢還每天罵我，那我就修理你」。

黃光芹提問，是否有政治意涵，中國想要「以農逼政」？柯文哲回應「有啦，怎麼沒有，一定有的」。

而被問及雙城論壇，柯文哲表示，兩岸就是因為關係不好所以更應該舉辦，要用交流來化解敵意，兩岸應互相認識、了解、合作、尊重與諒解。

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柯文哲說，他見過3位上海市長，彼此不要談政治，大家都可以當好朋友，若談到政治彼此都有堅持，但互相了解才會有誠意，不要把雙城論壇操作成有政治意涵，而應該視為一個嘗試打破惡意螺旋的管道。

而對於金廈大橋議題，柯文哲重申，純粹從民生考量，如水、電、油、交通、垃圾等是對的，但涉及政治就要再討論，他是主張兩岸要有交流，若兩邊都不來往就會很可怕。（編輯：李錫璋）1110705