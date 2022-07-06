林智堅論文遭疑 林錫耀批國民黨閃電戰潑糞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）新竹市長林智堅論文遭指涉抄襲，民進黨秘書長林錫耀今天說，國民黨大概覺得林智堅太強了，居然群起要圍毆林智堅；這種閃電戰術潑糞，在網路流傳，洗清後，全台可能3、4成的人已經受影響了，民進黨會用最快速度提供正確訊息。

對於林智堅論文風波，林錫耀今天說，國民黨打烏賊戰，大家都看得很清楚，林智堅昨天開記者會很詳細向社會說明兩份論文，也回答所有質疑，很可惜，國民黨大概覺得林智堅太強了，居然卯起勁，群起要圍毆林智堅。

林錫耀說，如果了解學術論文，中華大學的論文是教授接的研究計畫，研究計畫找助理一起參與，這是常態；林智堅與教授一起成為研究計畫共同作者，在研討會發表，現在卻說論文是抄研究計畫。

林錫耀指出，至於台大國發所論文，林智堅研究三腳督第三者作用，另一個人是研究林智堅如何當選，旨趣完全不一樣，資料也是林智堅提供的，結果橫柴入灶，白的染成黑。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林錫耀表示，國民黨打烏賊戰，讓他想到宇昌案以及總統蔡英文的博士論文至今還被說是假的；選舉可以競爭，不能硬是羅織、惡意連結，毀滅一個人，這樣的手法太Low，林智堅不得不提告，若沒有以告止謗，髒水潑了後洗也洗不乾淨，沒有公理可言。

林錫耀說，打這種閃電戰術、糞一潑、網路上拚命傳、洗清後，全台可能3、4成的人已經受影響了，民進黨非常重視這個，也希望用最快速度，把正確訊息提供給民眾；他說，這就是要影響一般人對林智堅的形象觀感，民進黨跟時間比賽、非常重視，也會盡全力澄清。（編輯：翟思嘉）1110706