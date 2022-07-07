林智堅論文案 柯文哲籲台大完整調查避毀校譽

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新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲（前左）7日進行城南走讀行程時受訪表示，他作為台大教授，堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事在2個月內查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，台大經不起這種摧殘。中央社記者謝佳璋攝 111年7月7日

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（中央社記者陳昱婷台北7日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲今天以台大教授的身分呼籲，台大應將此事查個水落石出，避免謠言損毀校譽。

國民黨台北市議員徐巧芯向台灣大學檢舉，林智堅台大國家發展研究所碩士論文涉嫌抄襲。台大昨天回應，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，將審查後決議是否受理，若受理會在2個月內完成審定。

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柯文哲今天下午進行城南走讀行程時接受媒體聯訪表示，這件事情鬧得這麼大，他作為台大教授，堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事在2個月內查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，台大經不起這種摧殘。

柯文哲說，若不完整調查，最後出問題，台大校譽就全毀了，像當年台大前校長楊泮池只是不小心論文掛個名，校長都可以被逼退。（編輯：張銘坤）1110707