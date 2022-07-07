更多編輯台推薦新聞：
英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

影片／大谷翔平7局10K盜壘再敲致勝安 MLB第一人
運動

影片／大谷翔平7局10K盜壘再敲致勝安 MLB第一人

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

林智堅論文案 柯文哲籲台大完整調查避毀校譽

2022/7/7 17:00（7/8 09:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲（前左）7日進行城南走讀行程時受訪表示，他作為台大教授，堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事在2個月內查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，台大經不起這種摧殘。中央社記者謝佳璋攝 111年7月7日
新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲（前左）7日進行城南走讀行程時受訪表示，他作為台大教授，堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事在2個月內查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，台大經不起這種摧殘。中央社記者謝佳璋攝 111年7月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北7日電）將參選桃園市長的新竹市長林智堅遭質疑台大國發所碩士論文涉嫌抄襲，台北市長柯文哲今天以台大教授的身分呼籲，台大應將此事查個水落石出，避免謠言損毀校譽。

國民黨台北市議員徐巧芯向台灣大學檢舉，林智堅台大國家發展研究所碩士論文涉嫌抄襲。台大昨天回應，已收到學術倫理案件的具名檢舉與相關事證，將審查後決議是否受理，若受理會在2個月內完成審定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

柯文哲今天下午進行城南走讀行程時接受媒體聯訪表示，這件事情鬧得這麼大，他作為台大教授，堅決要求台大應組織獨立審查委員會，將此事在2個月內查個水落石出，不能放任謠言滿天飛，台大經不起這種摧殘。

柯文哲說，若不完整調查，最後出問題，台大校譽就全毀了，像當年台大前校長楊泮池只是不小心論文掛個名，校長都可以被逼退。（編輯：張銘坤）1110707

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族