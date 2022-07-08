小馬可仕盼強化菲台關係 雙邊代表討論互惠免簽

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影片來源：PTV

（中央社記者陳妍君馬尼拉8日專電）菲律賓新任駐台代表貝約今天說，總統小馬可仕指示他強化菲台經濟文化聯繫，他近日與中華民國駐菲代表徐佩勇談到菲律賓公民赴台和台灣民眾赴菲實施互惠免簽證的可能性。

馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）新任理事主席兼駐台代表貝約（Silvestre Bello III）今天在菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）官方簡報會，被問到菲律賓人赴台免簽措施是否將延續。

對此，貝約說，他和徐佩勇「週二（5日）討論到我們的國人到那裡，還有他們的公民來這裡的免簽互惠措施（reciprocity of visa-free travel）」。

他表示：「我不知道為什麼到那裡旅遊的菲律賓人比來這裡的（台灣觀光客）多。」菲律賓有許多觀光景點，也許他會跟新任觀光部長佛拉斯科（Christina Frasco）聯繫，討論如何吸引台灣觀光客。

中華民國外交部去年7月宣布，自去年8月1日到今年7月31日，延長試辦泰國、汶萊、菲律賓等「新南向政策」目標國赴台免簽證措施。但台灣旅客赴菲律賓目前未享免簽待遇。

菲律賓觀光部數據顯示，2019年來菲的台灣觀光客達32萬7273人次，較2018年成長35.01%，居來菲外國旅客第5位。相較之下，搭配觀光免簽措施，同年菲國赴台旅客逾51萬人次。

貝約說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）對他的「指示很簡單，就是強化我們的經濟和文化聯繫，並利用我們跟台灣的關係獲取技術，尤其是農業技術」。

他表示：「你會想為什麼我們的鯧魚（pompano）跟台灣比起來這麼小，我們的釋迦價錢幾乎只有台灣的一半。」

小馬可仕上任後兼任農業部長，他說，希望「讓每個人都清楚我們對農業部門有多重視」。

貝約說，除了可能的農業領域合作，仍在研究馬尼拉和台北如何進一步強化雙邊關係。

貝約在前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內擔任勞工部長。貝約說，他擔任勞工部長期間，「我們在台灣的菲律賓海外勞工沒遇過問題。沒有人遭到虐待，我們在台灣的海外勞工情況很好」。

貝約表示，他計劃與移工部（Department of Migrant Workers）部長奧普萊（Susan Ople）和新任勞工部長拉格斯瑪（Bienvenido Laguesma）會面，針對在台勞工情形交換意見。

菲律賓駐台北海外勞工辦公室（POLO）數據顯示，截至去年12月，約有16萬菲律賓人在台灣，其中14.2萬人為菲律賓海外勞工，其他為與台灣人結婚和擁有永久居留權者。（編輯：陳惠珍）1110708