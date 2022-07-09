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提告網友留言分化 趙少康：什麼時代了還搞省籍

2022/7/9 12:22
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（中央社記者劉冠廷台北9日電）有網友在臉書社團「趙少康【戰鬥藍】」留言涉挑動省籍情結，中廣董事長趙少康澄清相關言論與戰鬥藍或他都無關。他今天到警局報案提告，譴責分化省籍的不當言論，今後不論是否反串，「你PO一個，我就告一個」。

媒體報導，有網友在臉書社團「趙少康【戰鬥藍】」留言，以桃園市長參選人張善政和林智堅省籍作文章，遭質疑刻意分化族群。

戰鬥藍發起人趙少康上午到警局報案，對留言網友提告違反刑法、社會秩序維護法等。趙少康表示，戰鬥藍官方臉書只有一個，其他都不是，這名網友曾試圖進戰鬥藍官方網站，但被擋掉了。

趙少康說，什麼時代還在搞省籍，大家都是台灣人，同島一命，不要再搞分化。「我是要選總統的人」，他最希望台灣沒有任何省籍問題，搞省籍問題的人是要害他，陷他於不義，有媒體名嘴把個別網友留言嫁接到戰鬥藍，等同擴大分化，增加仇恨，這都很不當。

他說，今後有任何人敢在外搞分化省籍，發一次文，他就告一次，不論是否反串，都應該接受處罰。

陪同趙少康報案的國民黨籍台北市議員游淑慧說，幾百萬網友每天在各式各樣的網路社團上留言，就這麼剛好這一則留言被特定人發現，然後就在政論節目上發酵，如果是有人刻意操作，製造對立，非常的邪惡。（編輯：黃瑞弘）1110709

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