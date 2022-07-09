台灣參加立陶宛民主高階會談 烏克蘭外長視訊致詞

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（中央社記者陳韻聿維爾紐斯9日專電）立陶宛外交部7至8日舉行跨國會談，探討前線民主政體可如何有效對抗威權政權威脅，與會者包括立陶宛、台灣等外交部次長級官員。烏克蘭外長庫列巴視訊致詞提到民主政體應團結一致，並透過多方協作強化應對威脅的能力。

立陶宛外交部表示，會議聚焦世界各民主政體面臨的挑戰，以及可能的解決方式和進一步合作。多數與會者來自距立陶宛較遙遠的中、小型民主政體，且剛經歷民主轉型不久、在區域內是民主成功故事，或是在對抗威權政權的罪行扮演領導角色。

與會代表來自歐、亞、非、北美洲等共12個國家，除了政界人士，也包含美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy）、「自由之家」（Freedom House）等非政府組織高階代表。

由駐美代表蕭美琴領軍，成員包括外交部政務次長曾厚仁以及立法委員邱志偉、林靜儀的台灣代表團出席會議。台灣代表團也出席7日在立陶宛國會舉行的立、美建交百年論壇，是當天會場焦點。

在立陶宛外交部於7至8日高階會議結束後發布的大合照中，立陶宛副外長艾德梅納斯（Mantas Adomėnas）就站在曾厚仁旁邊。

立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）8日為會議正式開幕致詞，強調威權政權的破壞活動對立陶宛而言並非新鮮事，但來自相關政權的壓力近年有上升趨勢。她並援引「自由之家」的年度評估，指出全球近17年來持續面臨民主倒退。

席莫尼特提到，中國2021年對立陶宛發動非法、未經宣告的經貿制裁，被攻擊的不僅是立陶宛、還有歐盟的供應鏈，只因為立陶宛支持民主台灣。俄羅斯今年2月全面侵略烏克蘭，這顯示威權政權能採取多極端的作為。俄、中等威權政權否定鄰近的民主政體與它們和平共存的權利。

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席莫尼特指出，威權政權在全球的顛覆活動有相似之處，因此以往較少往來的民主政體如今有必要加強合作和聯合行動，以對抗威權、殖民主義並維護以規則為基礎的國際秩序。

艾德梅納斯在會議期間預告，立陶宛有意建立抵抗威權壓迫的跨國聯盟，並邀請在場的政府和非政府組織代表以及民主友人加入。根據規劃，此聯盟將在美國2023年民主峰會舉行前成立，目標包括強化民主社會應對資訊戰和經貿脅迫的韌性。（編輯：周永捷）1110709