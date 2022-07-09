林佳龍憶安倍：日本精神領導人物 化作千風守護印太

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（中央社記者溫貴香台北9日電）前交通部長林佳龍今天推崇日本前首相安倍晉三是引領當代民主日本的時代精神，體現戰後日本歷史意識的偉大政治領導人物，是一位不怕批判、具有開創精神的政治行動家；他已化作千風，守護這個時代及所處的印太區域。

林佳龍晚間在臉書發文表示，昨天中午與總統蔡英文會面時，談起彼此跟安倍的互動經驗及種種情誼，心情至今還難以平復；由於自己與安倍家族淵源深厚，聞此噩耗，感到悲傷難過，終日心如刀割。

林佳龍說，他與安倍前首相相識甚早，當年在李登輝前總統與陳水扁前總統時期任職國安會時，就跟時任內閣官房長官的安倍晉三有些業務往來；且與安倍的胞弟、現任日本防衛大臣岸信夫夫婦是多年好友，並曾在台中接待岸信夫的夫人岸智香子，共同見證清水國小120周年校慶與全台第一座日式宿舍群古蹟教室落成。

他指出，安倍作為第一位「戰後世代」的首相，視保留「武士道精神」的李登輝為父執輩般的存在，認為世上沒有像李登輝那樣為日本著想的領導人；李登輝過世後，安倍一直想要親自來台祭拜，但受COVID-19疫情影響遲遲無法實現這個願望。

林佳龍說，7月底適逢李登輝前總統逝世二週年，原已邀請安倍來台演講並安排弔唁李登輝行程，沒想到竟已成為永遠無法實現的計劃。

他指出，安倍真的是台灣最真摯友人，對台灣的支持總是及時又不遺餘力，除了捐贈疫苗、聲援台灣鳳梨遭中國抵制；更公開宣稱「台灣有事等同於日本有事，更是日美同盟有事」，將台灣納入日美安保的範圍之內。因此，對安倍的悼念在台灣是不分黨派的。

林佳龍說，身為日本戰後任期最長的首相，安倍既有政治魅力也有政策創意。他拋出的「安倍三支箭」引發「安倍經濟學」熱烈討論；2006年初次擔任首相，就提出「四方安全對話」與「自由與繁榮安全之弧」的前瞻構想。

他指出，安倍以享有「共同價值」來鏈結民主同盟的構想，讓日本得以完全告別戰前，創造出新的時代精神；以此觀之，安倍是引領當代民主日本的時代精神，體現戰後日本歷史意識的偉大政治領導人物。

林佳龍說，安倍致力凸顯威權體系對民主體制的嚴重威脅，翻轉長期被親中勢力汙名化為民粹的台灣價值，讓台灣更有空間與其他民主同盟國家進行實質的外交連結；安倍也無畏於中國的威脅與內部的壓力，不遺餘力地推動建構日本成為正常國家、聚焦於日本的憲政改革，真的是位不怕批判、具有開創精神的政治行動家。

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林佳龍表示，安倍的離開，不僅是日本的損失、亦是世界的損失，包括美國、台灣與印度等民主友邦，都宣布降半旗致哀，顯見安倍對守護民主的重大貢獻與影響。如今，「他已化作千風，守護著我們的這個時代，以及我們所處的印太區域」。

林佳龍說，除了祈願安倍在天之靈安息，並向遺族家屬表達慰問。他更期盼，未來台日兩國能秉持安倍志願，持續深化合作、共同守護民主果實，攜手邁向正常國家，一起成為促進區域繁榮以及維護區域和平的安定力量。（編輯：林克倫）1110709