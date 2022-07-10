外交部：中國以軍機擾台轉移內外交迫事實

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（中央社記者游凱翔台北5日電）外交部今天表示，中國近日升高對台灣軍事威脅，甚至在中國外交部長王毅與美國務卿布林肯G20會談前一天，中共軍機還飛越台灣海峽中線，此舉是企圖以破壞台海和平穩定的行為，轉移世人焦點，讓人忽視中國內外交迫事實。

外交部副發言人崔靜麟上午告訴中央社記者，美國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天在印尼「二十國集團」（G20）外長會議期間與中國外長王毅會談，他會後舉行記者會表示，曾向王毅傳達美國高度關切北京對台灣日益挑釁言行，及維持台海和平穩定重要性。

對於美國政府再次關注台灣受到中國脅迫的情形及重申支持台海的和平穩定，外交部表達誠摯感謝。

外交部強調，在中國外交部新聞聲明中，以其一貫伎倆刻意誇大、扭曲台海議題的討論。外交部重申，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，是事實也是兩岸現狀，只有台灣人民依民主程序才有權決定台灣的未來。

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外交部指出，中國政府近日來升高對台灣的軍事威脅，以大批機艦侵擾台灣防空識別區，謬稱台灣海峽並非國際水域等挑釁行徑，甚至在會談前一日（8日）派遣解放軍機飛越台灣海峽中線，加大對台灣軍事恫嚇，企圖以破壞台海和平穩定的行為，轉移世人焦點，讓人忽視中國內外交迫的事實。

外交部強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣從未受中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。台灣政府會持續加強國防實力，維護國家安全，並與美國及其他理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。（編輯：林淑媛）1110710