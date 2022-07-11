林佳龍參選新北市長 林右昌籲跳脫派系全黨團結

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（中央社記者王朝鈺基隆11日電）基隆市長林右昌今天表示，新北市長的選戰是2022與2024二合一的選戰，且將是首都圈主戰場，所有人一定要跳脫派系思維，全黨團結，才能讓新北市民感動與支持。

民主進步黨選舉對策委員會昨天建議徵召前交通部長林佳龍為新北市長參選人，確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在家隔離休養中的林右昌透過臉書Facebook表示，新北市已經不是林佳龍個人的選戰，而是包括府院黨、中生代、在地立委、議員參選人以及所有廣大支持者大家共同的戰役。

「歷史經驗與教訓告訴我們，當我們汲汲算計在派系與個人利害時，這只會帶來民進黨的失敗」，反之，當跳脫派系與個人利害思考時，民進黨就能團結感動人民，贏得勝利。

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林右昌說，他會坐鎮基隆市，全力輔選讓立法委員蔡適應順利當選（基隆市長）接棒。而北北基是首都生活圈，新北市與台北市的選戰也會全力支持並且將會深度參與。

此外，林右昌表示，他也會將「綠色執政、品質保證」的基隆經驗分享給全國各縣市民眾，讓大家了解如何將一個負債爆表、全國滿意度調查最後一名，被國民黨執政60年搞爛掉的基隆，在短短8年內脫胎換骨找回城市光榮。（編輯：方沛清）1110711