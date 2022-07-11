民進黨雙北市長參選人出爐 林智堅將攜手爭取勝選

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，他與陳時中及林佳龍除了熱愛台灣，對於城市的願景跟擘劃都有非常多的想法和執行力，在選戰中會攜手作戰獲得勝選。

民進黨主席蔡英文昨天下午召開選舉對策委員會，選對會一致同意，建議徵召衛福部長陳時中為台北市長參選人、前交通部長林佳龍為新北市長參選人，提交7月13日中執會，進行徵召提名作業。

林智堅今天上午出席競選辦公室與民進黨桃園市黨部舉辦「桃園隊團結挺智堅」記者會，會後接受媒體聯訪。

他說，北北桃是首都生活圈，人口將近900萬，占台灣將近一半人口數，期待和林佳龍及陳時中透過首都生活圈方式，規劃相關政見，未來100多天時間，在選戰過程也會攜手作戰獲得勝選。

林智堅說，過去因為工作，3人有非常多的互動，且在中央、地方有服務和歷練，更重要的是都熱愛台灣這塊土地，對城市願景跟擘劃有非常多的想法和執行力。

針對國民黨找校友串聯要求取消他的中華大學傑出校友的看法，林智堅指出，傑出校友是學校推薦，這段時間，國民黨桃園市長參選人張善政說要君子之爭，但從他被徵召成為民進黨桃園市長參選人後，抹黑與潑髒水攻擊沒停過。

林智堅說，桃園市民期待的是有經驗、能為城市做藍圖擘劃的市長，有熱情、專業也非常重要，這些條件他都具備。未來在桃園隊競選團隊的規劃下，除了過去的政績，也將推出新政見並勤跑基層，相信桃園市民的眼睛是雪亮的，最後會贏得勝選。

針對這幾天參與地方活動時，與國民黨的民意代表互動氣氛良好，林智堅表示，2天前宗廟參香活動，確實遇到桃園市議會議長邱奕勝及立委呂玉玲，雙方也有互動，因為他是要做一名不分藍綠的市長、要得到所有市民認同，因此期待有機會與不分藍綠的地方人士請益。

林智堅表示，藉此機會跟大家報告，明天他的戶籍就會遷到中壢區。（編輯：方沛清）1110711