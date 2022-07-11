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悼安倍晉三 柯建銘：偉大政治家台灣人都會感謝他

2022/7/11 13:35（7/11 14:21 更新）
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）等人11日前往日本台灣交流協會悼念。中央社記者謝佳璋攝　111年7月11日
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，消息震驚全球。民進黨立法院黨團總召柯建銘（前中）等人11日前往日本台灣交流協會悼念。中央社記者謝佳璋攝　111年7月11日
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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天赴日本台灣交流協會，悼念已故日本前首相安倍晉三。柯建銘提及過往與他的聚會情形，仍印象深刻，也說安倍晉三是非常偉大的政治家，所有台灣人會感謝與感念他。

柯建銘今天率黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長黃世杰前往日台交流協會，悼念安倍晉三，全程神情肅穆；他離開前接受媒體聯訪，作上述表示。

柯建銘談起過去與安倍晉三的接觸情形，包括有一次安倍晉三來台，搭計程車參加他們私下的活動，當時大家除了交換意見外，安倍晉三也很開心，有唱歌、跳舞，後來安倍晉三的秘書說，從來沒看過他這麼開心過。

柯建銘表示，非常感謝安倍晉三對台灣的支持，尤其是對整個亞太地區、印太戰略，也包括他對於憲法修正也有討論等，是一個非常偉大的政治家，安倍晉三對台灣的關心與貢獻，所有台灣人都會非常感謝及感念。

民進黨立委蔡易餘、王美惠也分別到場悼念，王美惠更是眼眶泛紅、哽咽，但她離場時並未接受媒體訪問，旋即離去。

一般民眾約在中午11時30左右，在日本台灣交流協會大門右手邊聚集排隊，等中午12時開放進場後，悼念安倍晉三；許多人自備白色鮮花，更有人在現場行跪拜禮，表達對安倍晉三最高的敬意。（編輯：蘇志宗）1110711

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