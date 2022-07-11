外交部肯定日完成參院改選 已向當選友台議員致意

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（中央社記者黃雅詩台北11日電） 外交部今天表示，政府對於日本昨天順利完成參議院改選表示高度肯定，選舉期間不幸發生前首相安倍晉三遇刺事件，日本在嚴峻情況下無畏艱難如期完成選舉，充分展現民主社會的韌性與堅毅，已贏得舉世推崇。

外交部表示，已指示駐日代表處以外交部長吳釗燮及台灣日本關係協會會長蘇嘉全名義向「日華議員懇談會」當選成員及其他重要友台國會議員致意。

外交部今天發布新聞稿指出，日本昨天順利完成第26屆參議院選舉，由首相岸田文雄領導的自由民主黨及聯合執政的公明黨合計取得逾半席次。

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外交部表示，此次日本參議院選舉期間，不幸發生安倍晉三遇刺事件，政府與人民痛失一位真誠國際友人，全球民主社會咸感哀痛。日本在此嚴峻情況下無畏艱難如期完成選舉，充分展現民主社會的韌性與堅毅，已贏得舉世的推崇與肯定。

外交部表示，台日共享民主、自由、人權、法治等普世價值，國民情感深厚友好，政府未來將在既有的良好基礎上，與日本政府持續深化台日全方位友好實質合作關係，共同促進印太區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：林興盟）1110711