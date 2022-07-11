慶台梵80年邦誼 駐教廷使館舉辦重量級研討會

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為慶祝中華民國與教廷建交80年，駐教廷大使館舉行「美麗寶島、天主莊園」研討會，分享台梵長年攜手追求信仰自由、人權、和平等共同價值的各種行動，包含教廷高層官員約有80人出席。（駐教廷使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年7月11日

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（中央社記者黃雅詩台北11日電）為慶祝中華民國與教廷建交80年，駐教廷大使館今天盛大舉行「美麗寶島、天主莊園」研討會，分享台梵長年攜手追求信仰自由、人權、和平等共同價值的各種行動，包含教廷高層官員約有80人出席。

研討會籌備歷時近一年，上午在駐教廷大使館舉行，由梵蒂岡廣播電台（現為梵蒂岡新聞網）前中文部主任、輔大前教授江國雄主持，曾在台服務多年的米蘭外方傳教會（PIME）柯毅霖神父（Fr. Gianni Criveller）、靈醫會傅立吉神父（Fr. Felice Chech） 及教廷跨宗教對話部副秘書長鮑霖神父（Paulin B. Kubuya）擔任講者。

教廷萬民福音部長塔格雷樞機主教（Card. Luis Antonio G. Tagle）因公出國不克與會，特指派秘書長魯甘布瓦（Arch. Protase Rugambwa）總主教代表出席。包括教廷官員、修會代表、宗座大學校長與教授、駐教廷使節團，共約有80位貴賓出席。

駐教廷大使李世明致詞表示，為紀念台梵80年邦誼，盼舉辦一系列有意義活動，不僅能分享天主教信仰與福傳經驗，也能彰顯台梵共享的宗教自由、關懷弱勢等價值，因此除這場研討會，7月1日也舉辦「友善台灣/眾位弟兄」書畫展開幕式。

李世明表示，總統蔡英文2020年出席台北新任總主教鍾安住就職時，強調天主教在台灣福傳有超過百年歷史，是促進台灣發展的重要力量，不僅建立醫院、學校、孤兒院、養老中心等，同時幫助維護當地的語言文化。此外，「台灣教會還遵循先教宗聖若望保祿二世在1980年賦予的使命」，成為教廷與共產中國的橋樑。

李世明表示，教宗方濟各日前主持彌撒時曾提問，怎樣讓世界更有人情味、更公平正義、更團結互助？台灣教會的經驗已提供非常正面回答，且今天研討會使用椅子都剛換成100%回收材質，這是台灣再次以具體行動回應教宗有關保護地球的呼籲。

魯甘布瓦致詞時轉達塔格雷樞機對台灣教友的問候，他表示天主教在台灣自由發展、朝氣蓬勃，是華人世界的典範，完全切合會議名稱「美麗寶島、天主莊園」，他並感謝使館舉辦如此有助牧靈福傳的活動，盼會議圓滿成功、台梵邦誼長存。

柯毅霖在演講中闡述天主教在台歷史，及1949年外籍神職人員被迫自中國大陸遷移至台灣的發展，兩相比較，他盛讚台灣教會活躍、組織良好、致力本土化、毫無政治因素干擾。

另一位講者傅立吉現年78歲，曾在台灣靈醫會服務47年，他2017年獲頒台灣身分證。在台服務期間，他常為搶救病人而開救護車飛奔，被朋友跟病人開玩笑稱「愛快羅密歐」。傅立吉2019年退休返回義大利，但他表示非常懷念台灣的人情味，期待疫情緩和後返台探視老友。

傅立吉分享靈醫會創設羅東聖母醫院及澎湖惠民醫院的歷史，並展示近40張個人珍藏照片，包括教廷首任駐華公使黎培理（Antonio Riberi）於1952年將駐華大使館遷至台北後的照片，讓人回憶台梵80年邦誼的歷程。

鮑霖在台灣教會服務超過20年，能說一口流利華語。他以在台工作經驗，分享台灣跨宗教交流合作成果，他高度肯定台灣的宗教自由，認為這是促成跨宗教合作最重要的基礎。（編輯：楊凱翔）1110711