外交部攜手賑災基金會 助海地震災重建、稻種生產

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）外交部與賑災基金會今天簽署備忘錄，合作協助友邦海地在遭逢地震後的重建工作。在為期一年計劃中，賑災基金會將投入約50萬美元協助海地強化稻種生產，緩解糧食短缺問題。

外交部發布新聞稿指出，外交部與賑災基金會今天簽署「海地西南部震災後糧食安全及生計強化計畫」合作備忘錄，共同協助友邦海地恢復地震災區的農業生產，紓解糧食短缺，以具體行動與各國攜手協助海地災後重建。

外交部指出，海地南部地區去年8月14日發生芮氏規模7.2強震，災情慘重，隨後又遭「格蕾絲」（Grace）颶風侵襲，重創當地基礎建設與農業，導致受災各省近百萬人面臨糧食短缺困境。

外交部與賑災基金會以「糧食安全」為主軸，攜手合作推動海地災後重建計畫，並委託在當地已設有技術團的財團法人國際合作發展基金會執行。

外交部指出，計畫為期一年，將由賑災基金會資助約50萬美元經費，善用台海雙邊合作「全國稻種生產強化計畫─南部省子計畫」，透過提升水利設施維護、恢復稻作生產體系、拓展稻穀銷售通路等方式，與海地農業部共同輔導農民重建稻作生產，創造災區人民就業機會，改善海地農民收入，落實聯合國永續發展目標（SDGs）所推動消除飢餓、實現糧食安全及農業發展的願景。

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外交部表示，海地是台灣在加勒比海地區重要友邦，兩國建交至今已66年，關係密切友好，兩國推動的合作項目涵蓋農業、能源、醫療、基礎建設、人道援助及永續發展等。

外交部表示，面對友邦遭逢重大天然災害，台灣政府與人民感同身受，政府積極結合民間力量，持續協助海地災後重建工作，以「台灣能幫忙、台灣正在幫忙」的互助精神，共同協助海地人民早日渡過難關，重建家園。（編輯：翟思嘉）1110712