王鴻薇指林智堅親信下指導棋 中華大學：完全不知情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日綜合報導）民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，國民黨台北市議員王鴻薇今天指出，林智堅親信涉傳訊向中華大學下指導棋，並提出LINE對話截圖，認為試圖影響學校判斷。中華大學表示，對此完全不知情。

中華大學副校長兼發言人解鴻年透過聲明稿表示，論文爭議事件後，校內行政單位未接獲任何新竹市府官員的訊息，對王鴻薇所稱的LINE對話，完全不知情。

解鴻年表示，呼籲各界給學校處理論文爭議的時間和空間，完成獨立調查，給社會大眾交代。

王鴻薇上午在台北市議會國民黨團召開記者會表示，林智堅論文涉抄襲，目前校方等相關單位正在調查，卻發現林智堅親信、新竹市政府前民政處長張力可曾傳訊給中華大學，指導校方如何回應新竹科學園區管理局。

王鴻薇說，論文爭議應要尊重學校獨立運作精神，拜託林智堅放過學校，不要讓校方及老師承受極大壓力，並邀請林智堅針對中華大學論文爭議進行辯論。

民主進步黨桃園市長參選人林智堅今天接受媒體聯訪時回應，昨天中華大學已有發了很充分的聲明稿，也強調董事會絕對沒有介入校園，尤其是在學術倫理審定委員會的部分，「我們會陸續搜集相關資料，如果有不實指控，會有法律的行動」。

另外，國民黨今天上午召開記者會，繼續針對民進黨提名桃園市長參選人林智堅論文涉抄襲提出質疑，前文傳會主委、桃園市議員參選人凌濤說，當年林智堅是民進黨立委柯建銘助理，在立法院工作，而立法院監督竹科管理局，竹科管理局委託標案給中華大學，林智堅是否涉及利益迴避問題，若未參與竹科的委託案，就是說謊；若他參與則有違法嫌疑，林智堅必須好好說明。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

受邀出席記者會的國民黨籍桃園市議員舒翠玲表示，「公職人員利益衝突迴避法」明確定義「關係人」包含「各級民意代表之助理」，因此林智堅是有受到規範的。竹科管理局標案以限制性招標直接給中華大學做研究，林智堅若聲稱自己是這標案中的研究人員，就違反「公職人員利益迴避法」關於利益迴避的規範，可處新台幣6萬以上、50萬以下罰鍰。

國民黨指出，若林智堅3天內未回應，國民黨將到地檢署告發，讓司法成為台灣民主的最後一道防線。（編輯：李亨山）1110714