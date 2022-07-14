沈慧虹拜會科技業大老沈國榮 談竹竹合併升格

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（中央社記者魯鋼駿新竹市14日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前拜訪科技業大老、和大工業董事長沈國榮，雙方就科學園區產業需求、交通、人才等議題進行討論，均認為竹竹合併是必要的事。

沈慧虹今天發布新聞稿表示，沈國榮曾擔任「台灣科學園區同業公會」理事長，在新竹科學園區13年，現為總統府資政及和大工業董事長，是台灣科學園區重量級企業家，因此向他請益，聆聽產業需求。

沈國榮指出，新竹科學園區面臨交通塞車問題，也因竹科分屬2個縣市政府，有些難題過了一個橋就要雙方協調，他認為大新竹合併升格和輕軌一定要做。

沈國榮說，除了推動大新竹輕軌，還有五楊高架向南延伸，以及竹科X產業園區，可作為企業總部、軟體研發等基地，目標作為竹科軟實力，加強研發與總部中心。

沈國榮談及，新竹因有科學園區所在，市民高所得、高稅收，也因此應讓這些家庭、新生兒有更好的環境。

沈慧虹表示，當竹竹合併升格、預算規模增加、區域規劃與事權統一，就能更有效率推動「就學、就醫、交通平權」，或透過大型建設帶動商業、人潮流動，讓大新竹更往前邁進。

沈慧虹說，這就是政府角色所在，要提供民眾更多選擇，除了孩子，還要支持生育後回到職場的女性，包含職前訓練等，打造良好的二度就業環境。

沈慧虹表示，大新竹輕軌將可有效解決竹科交通問題並改變城市風貌，且輕軌喊了30年，目前可行性研究期末報告已送到中央，未來她將盡全力讓輕軌在新竹實現。

沈慧虹表示，許多孩子因學業挫折找不到人生方向，也因現存環境無法真正支持他們，但應該協助他們就業，並透過學校進行產學合作，建立良好平台。（編輯：方沛清）1110714