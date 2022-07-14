總統赴宜蘭為縣長提名人江聰淵站台 盼選民支持

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民進黨提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長。總統蔡英文（前右）14日前往宜蘭羅東震安宮上香致詞時說，中央執政穩定，有很多很好的計畫推出，也盼得到民眾支持，可讓江聰淵（前左）變成宜蘭縣長。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年7月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）民主進步黨提名宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長。總統蔡英文今天在宜蘭說，中央執政穩定，有很多很好的計畫推出，也盼得到民眾支持，可讓江聰淵變成宜蘭縣長。

蔡總統上午在江聰淵陪同下，前往宜蘭羅東震安宮上香，祈求國泰民安；這也是江聰淵3月底獲民進黨徵召提名後，兩人首度在宜蘭亮相。

蔡總統致詞時說，2020年她競選連任總統時，在宜蘭拿到63%的選票，今天再度向縣民致謝，也希望於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定後，人民可回到正常生活，百工百業都可恢復正常。

蔡總統表示，這幾年經濟穩定，台灣經濟體質很好，競爭力愈來愈強，經濟成長率也超過很多國家，政府在社會照顧上也做得不錯，包含老人長照、托育與開放租金補貼申請等；悠遊國旅補助方案明天起上路，鼓勵民眾出遊，可預期宜蘭一定很熱鬧，因為宜蘭是很多人旅遊首選，但也希望做好防疫。

蔡總統說，希望宜蘭建設可更好，宜蘭人現在最煩惱的就是交通，因為現在前往宜蘭好像要挑對時間，不然恐會塞車；對於宜蘭交通相關計畫，政府會陸續支持、提供經費，讓宜蘭民眾出入或是其他外縣市民眾前往宜蘭旅遊更便捷，也讓宜蘭年輕人返鄉更方便。

蔡總統在參拜後，抽空前往羅東一家早午餐外帶消費，這是她第2度登門。

蔡總統說，她今天點了鴨賞三明治等，因為這家餐廳太好吃了，所以趁今天到宜蘭時再度前往消費。（編輯：陳仁華）1110714