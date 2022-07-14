漠視私校教師基本工作權 監察院糾正教育部

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（中央社記者賴于榛台北14日電）監察委員賴鼎銘、王美玉今天指出，教育部長期漠視私校教師基本工作權益，已構成人權侵害，也不符國際公約精神，且教育部無積極因應策略，核有怠失，監察院今天通過糾正教育部。

賴鼎銘、王美玉下午發布新聞稿指出，私校因為台灣高教普及化及少子女化趨勢，處於存亡關頭，110學年全國新生註冊率低於6成者有7所，其中90學年前後新設或改制的學校有3所，最低者更未達2成，顯見招生情形極不理想，而全國註冊率介於6、7成的學校也有20所。

監委說，高教面臨退場威脅及財務壓力，私校教師首當其衝，部分學校就算沒有聘足編制教師人數，仍以減班或減招為由，逕行資遣教師降低薪資支出，甚至有大量解僱教師現象。

除此之外，監委還發現，部分私立大專校院教師面臨基本授課不足及嚴重欠薪及減薪問題，教育部近5年雖處理14校教師減薪爭議事件，但類似狀況仍屢見不鮮。

對此，監委認為教育部僅消極處理未經協議的情形，未積極清查或有效解決其餘不當事件。

另外，監委表示，近3年私立專科以上學校教師非退休的離職情形，資遣案達166件、離職案更達1595件；教育部雖在民國109年起推動鼓勵私立學校加發教職員資遣慰助金推動原則，但不具強制性，111年僅7校申請，成效不彰也非根本之道。

監委說，私校退場條例雖已通過，但10年內預估將有近3成大學生源不足，20年後國中以上學齡人口更將直接減半。

監委說，實務上有關教師教學無關工作的定義及範圍不明，部分私立大專校院以教師聘約能否存續，半強迫教師兼任行政，甚以招生成效綁定考績，卻未核實給付行政職務加給，也未按比例核減授課鐘點數，爭議層出不窮，調查過程就發現有私校教師因此與學校興訟不斷。

監委表示，教師在訴訟期間的教學處境極其煎熬，面臨工作環境不友善，工作權不保的人權困境，嚴重影響教育品質，教育部至今未清查處理，顯有怠失。

監委說，上述種種問題，在在顯示教育部維護私校師生權益保障及教育品質政策不足、態度也消極，急需強化檢討，並應該在私立高級中等以上學校退場條例通過後，儘速研謀整體對策。（編輯：蘇志宗）1110714