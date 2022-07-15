桃藍營控執政資源幫林智堅輔選 桃市府：一向中立

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桃園市議會國民黨團15日召開記者會表示，桃園市長鄭文燦和市府團隊利用執政優勢和行政資源，違法替民進黨桃園市長參選人林智堅輔選，不排除依法提出告訴。（國民黨團提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月15日

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（中央社記者葉臻桃園15日電）桃園市議會中國國民黨團今天指控，桃園市長鄭文燦和市府團隊違反行政中立，以行政資源替民進黨桃園市長參選人林智堅輔選；桃市府表示，一向秉持行政中立原則處理各項事宜。

林智堅競選團隊表示，競選團隊都遵守相關競選規定；公開活動各政黨候選人都可以參加。

桃園市議會國民黨團今天上午召開記者會表示，鄭文燦和市府團隊利用執政優勢和行政資源，違法替林智堅輔選，不排除依法提出告訴。

市議員舒翠玲怒批，桃園區第2處社區身障日照中心在7月12日開幕當天，鄭文燦沒到場，但林智堅卻有出席，當天包括市府副秘書長邱俊銘、社會局長鄭貴華等人皆有出席，活動甚至等到林智堅到場才開始，明顯違反行政中立。

舒翠玲說，本月9、10日鄭文燦安排林智堅參與的宮廟活動，也是桃園市政府民政局的主秘呂宜臻，帶著民進黨黨工到宮廟替林智堅「喬」的行程及時間，鄭文燦甚至讓林智堅跟他一起坐市府公務車去跑行程、輔選，「有夠離譜」。

市議員詹江村說，很多宮廟活動都有獲得市府補助，用的是公帑，林智堅是參選人、沒有公務職位，不應該代表鄭文燦跑相關活動；呂宜臻還要求區公所的宮廟承辦人員，要求宮廟回報行程，已經是用人民的錢讓林智堅跑活動。

黨團執行長徐玉樹也說，今天上午9時30分，龍潭區公所在客家文化館舉辦的鄰長研習會，鄭文燦沒到場，但反而是林智堅有出席，儼然是代表市長。市府動用人力、物力為林智堅輔選，愧對桃園市民、應該道歉。

桃園市政府新聞處處長詹賀舜表示，鄭文燦或是市府的公開行程，各局處依照業務職掌派員前往現場，是正常的，各政黨的市長、市議員候選人也都可以參加；市府一向秉持行政中立原則，處理活動接待及公務車使用。

詹賀舜說，身障日照中心開幕活動為喜憨兒基金會主辦，鄭文燦因行程關係請邱俊銘代表出席，林智堅也同為受邀貴賓，主辦單位邀請貴賓出席，並無違反行政中立的問題。

詹賀舜說，這一段時間以來，其他政黨提名的市長或議員候選人，也都已經出席過桃園市各類地方活動，不是只有林智堅。桃園市政府都會秉持行政中立原則，處理此一議題。（編輯：張銘坤）1110715