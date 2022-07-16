辦電音趴 「虧雞爹」林義豐再選台南市長

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伍彩集團創辦人兼總裁林義豐（右）16日下午在台南市南區舉辦千人室內電音趴，暢談青年世代議題，更當場宣布將再度參選台南市長。中央社記者張榮祥台南攝 111年7月16日

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（中央社記者張榮祥台南16日電）曾參加台南市長、立委失利的伍彩集團總裁林義豐，今天下午在台南市南區舉辦千人室內電音趴時宣布再度參選台南市長。林義豐投入選戰，也讓下屆市長參選人增至5人。

目前角逐下屆台南市長人選，已有民進黨提名現任市長黃偉哲、國民黨提名台南市議員謝龍介、無黨籍的成功大學法律系教授許忠信、台獨人士商滿生的孫女商毓芳，如今又多了林義豐。

林義豐下午在南區虹韻文創中心舉辦千人室內電音「強勢回歸趴」，還找來網紅「雪乳女戰神」郭鬼鬼擔任特別來賓，暢談青年世代議題。電音趴現場氣氛熱絡，林義豐當場宣布再次參選台南市長。他表示，不忍心看見年輕人畢業就失業，還買不起房，才提出讓市民安居樂業的政見；許多年輕人也支持他參選。

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林義豐說，年輕人是當前社會較弱勢一塊，但只有從政才能改變台南大環境，締造老中青三代安居樂業的城市，希望為年輕人出一口氣，這也是為了台南市民。

74歲的林義豐，2018年首次投入台南市長選舉，因舉辦「Crazy Friday」音樂活動引起關注，網路聲量一度居高不下，也有了「虧雞福來爹」稱號；林義豐2020年又角逐台南市立委，但這2場選戰以失利告終。（編輯：孫承武）1110716