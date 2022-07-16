蔡其昌新書發表會 林佳龍站台盼2人逆轉勝

民進黨台中市長參選人、立法院副院長蔡其昌（左）16日在台中市中央書局舉行新書發表會，同黨新北市長參選人林佳龍（右）到場站台相挺。中央社記者郝雪卿攝 111年7月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）立法院副院長蔡其昌今天舉行「日日台中款」新書發表會，民進黨新北市長參選人林佳龍到場站台，2人都以棒球賽來形容年底的市長選戰，期待9局下半2人都可以逆轉勝。

將參選台中市長選舉的蔡其昌，下午在台中市中央書局舉辦「日日台中款」新書發表會，包含林佳龍、立委張廖萬堅、林靜儀、黃國書、東華大學教授楊翠、天下文化總經理林芳燕等人都出席力挺。

林佳龍到場後先與蔡其昌來場熱情擁抱，蔡其昌在會中接受聯訪時表示，感謝林佳龍出席站台，代表承先啟後，林佳龍擔任台中市長任內，對台中的付出與規劃，讓大家看到台中的進步，如今台中市長盧秀燕剪綵的建設都是林佳龍任內將最困難部分完成了，這幾年台中的建設停掉或慢下來，他會承先啟後，發揚光大。

蔡其昌指出，林佳龍是民進黨的資產及活棋，可以征戰全台各地，而新北市人口最多也很重要，一定要派重量級人物才有交代，他對林佳龍非常有信心，一定是有能力可以將新北市做好的市長。

蔡其昌認為，他與林佳龍都面臨艱困的選舉，習慣在逆境中成長，沒有什麼打不贏的，他是中職會長，喜歡用棒球比喻人生，「沒有打到9局下半3人出局，沒有人知道球賽誰會贏。」他就是用這種精神，全力以赴迎接選戰。

林佳龍則表示，一生都在磨劍，隨時都準備好的狀態，在台中十年磨一劍有大家的參與，是他的生命養分，也是前進的動力，台中市長4年是他一生最好的階段，如今帶著滿滿能量到下一站。

林佳龍說，蔡其昌跟他像兄弟一樣，當中有競爭、有合作，如今一棒接一棒，每一棒都要全力向前衝。去年9月他堅持不參選台中市長，希望不要擋別人的路，蔡其昌已在牛棚練球30年，現在是人生中最精華的時刻，由蔡其昌上場接棒，相信大家團結無私的奉獻，台中市民可以感受到他們的誠意。

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林佳龍說，他跟蔡其昌都是同一隊的，也是最好的隊友，即使不當蔡其昌的競選總部主委，也會做最大後盾，只要給他電話或留簡訊，隨時接受召喚。台中不能再停滯，他過去打下的地基要趕快蓋好，城市被比下去了，讓蔡其昌再贏回來。

林佳龍也以球賽來形容選戰說，只有逆轉勝的比賽才最扣人心弦，也讓人永遠難忘，如今9局才開始，也許第1局大家不看好，但是每一局都贏一點，到最後他跟蔡其昌都逆轉勝，一起創造新的時代來臨。（編輯：謝雅竹）1110716