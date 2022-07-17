強化科技廊帶連結 林智堅喊出智慧連線桃竹實現

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民進黨桃園市長參選人林智堅（前中）說，桃竹在過去他和桃園市長鄭文燦（右）持續推動科技廊帶，竹科在新竹、桃園有亞洲矽谷，相信他會順利當選桃園市長，沈慧虹會成為新竹市長，共同強化科技廊帶的連結，智慧連線、桃竹實現。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月17日

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（中央社記者吳睿騏桃園17日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天表示，過去8年市政成績創下新竹經驗，新竹市長參選人沈慧虹功不可沒，兩人未來當選後，將共同強化科技廊帶連結，讓「智慧連線、桃竹實現」。

林智堅上午前往新屋區，出席祭祀公業法人桃園市姜梅公「天水堂甲頭厝姜姓宗祠整修竣工登龕復位大典」後接受媒體聯訪，對於記者詢問，下午將在民進黨全國黨員代表大會，和新竹市長參選人沈慧虹在離開市府後首次碰面，對於未來新竹和桃園的規劃方向。

林智堅表示，沈慧虹是個專業、有經驗的市長參選人，過去8年市政成績創下新竹經驗，沈慧虹功不可沒，尤其在交通專業部分，這段期間沈慧虹勤跑基層，每晚都有開講，在地方上不論是支持度、看好度，都已經大幅提升，相信沈慧虹是新竹市長最佳人選。

林智堅指出，桃竹在過去他和桃園市長鄭文燦持續推動科技廊帶，竹科在新竹、桃園有亞洲矽谷，相信他會順利當選桃園市長，沈慧虹會成為新竹市長，共同強化科技廊帶的連結，智慧連線、桃竹實現。

林智堅說，勤跑基層是這一週來他和鄭文燦一直努力的工作，鄭文燦不僅是市政做得好也非常接地氣，每個行程都可以如數家珍各項建設，也熟悉地方頭人的名字，這都是長期的耕耘；未來，他也會用勤跑基層的方式，讓更多桃園鄉親認識、支持。

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對於藍營緊咬論文事件，林智堅表示，已在第一時間澄清，現在有部分已進入司法程序，最重要的是，兩校都發出聲明，學校學術倫理審定委員會，都在兩個月後會有結論，他也希望大家給學校獨立、公正的空間，不要再透過外部壓力，讓學校或老師不勝其擾。

媒體又問，怎麼看待國民黨桃園市長參選人張善政把林智堅視為「偶像劇主角」。林智堅指出，過去在新竹市擔任8年市長，是紮紮實實有政績的市長，新竹的改變與建設不容抹煞，選民眼睛是雪亮的，選舉是要拚政績、政見，不是噴口水、也不是抹黑比賽。（編輯：陳仁華）1110717