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7艘國造潛艦量產預算明年編列？海軍：先完成原型艦

2022/7/18 10:41
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（中央社記者游凱翔台北18日電）國造潛艦原型艦預計明年9月下水。媒體今天報導，行政院最快在明年底提出第2艘至第8艘量產潛艦特別預算案。海軍回應，目前以完成第一艘國造原型潛艦為首要目標，後續依國軍整體建軍規劃與政策推動。

總統蔡英文上任後推動各項國防自主政策，包括國機國造、潛艦國造、國艦國造及國車國造等，厚植台灣國防產業，也強化台灣國防能量。

知情人士近日透露，國造原型潛艦預計明年9月下水，噸位約2000噸，性能比海軍現役劍龍級潛艦至少先進約8到10年。

媒體報導，待原型潛艦下水後，行政院最快將於明年底提出第2至第8艘量產潛艦特別預算案，並送立法院審查，確保水下戰力獲得進展。

海軍司令部告訴中央社記者，海軍目前以完成第一艘國造原型潛艦為首要目標，將持續管制台船依計畫節點實施，後續則依據國軍整體建軍規劃與政策推動。

台灣為了建構不對稱作戰的可恃戰力，推動潛艦國造，根據民國111年度國防預算書（公開部分）內容刊載，海軍編列新台幣493億6170萬元的108年至114年持續預算，興建1艘原型潛艦。（編輯：郭無患）1110718

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