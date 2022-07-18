融合桃園多元聲音 林智堅邀新住民參與市政規劃

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民進黨桃園市長參選人林智堅（圖）18日前往新住民人口眾多的桃園火車站後站，拜訪由在台越南籍新住民老闆開設的餐廳，品嘗越南河粉。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月18日

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（中央社記者吳睿騏桃園18日電）民進黨桃園市長參選人林智堅今天到桃園火車站後站進行基層請益行程，參訪新住民餐廳及書店，傾聽他們的心聲，未來將針對不同面向推出政策白皮書，並邀請新住民參與市政規劃。

林智堅上午前往新住民人口眾多的桃園火車站後站，拜訪由在台越南籍新住民老闆開設的越南河粉、咖啡、音樂酒吧餐廳並進行交流，同時DIY體驗越南滴漏咖啡，品嚐越南河粉，隨後到望見書間書店參觀。

林智堅參訪後接受媒體聯訪表示，希望能藉此邀請新住民朋友，在未來相關政策產生過程中提供建議，競總已邀集顧問在各面向做政策規劃，未來會分成不同族群、產業、交通、教育、文化、環境等面向，陸續推出政策白皮書。

林智堅說，桃園新住民人口超過6萬3000人，居全國第4，新住民子女就讀國中國小人數達1萬6931人，人數高居全國第2，可知新住民是桃園市重要的族群，桃園市長鄭文燦任內相當關心新住民朋友權益，桃園市北區有新住民文化會館、南區有新住民培力中心、社會局也成立新住民事務科。

林智堅指出，過去擔任新竹市長時也和鄭文燦有同樣的治理模式，針對新住民成立專責服務中心，跨局處開辦語言、技能、職訓等專班，幫助新住民融入台灣，未來若有機會為桃園市民服務，會秉持相同理念，在鄭文燦既有的基礎下持續深化、落實相關政策，桃竹是生活共同圈族群也類似，相信自己可以無縫接軌。

對於記者詢問，如何看待民眾黨桃園市長參選人賴香伶緊咬論文事件。林智堅表示，賴香伶最早宣布參選桃園市長，但可惜遺憾的是，新聞上看到的都是她對不同參選人提出的攻擊。

林智堅說，他認為最重要的是勤走基層，聆聽人民聲音、桃園市民聲音，這種抹黑或攻擊式選舉方式其實已經過時了，相信桃園市民並不喜歡。（編輯：方沛清）1110718

民進黨桃園市長參選人林智堅（左）18日到桃園火車站後站進行基層請益行程，並參訪以東南亞為主題的獨立書店「望見書間」。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月18日