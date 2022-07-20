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藍批少數人獨享經濟成長 綠：基本工資連年調漲

2022/7/20 12:10
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（中央社記者王承中、郭建伸台北20日電）國民黨團今天召開記者會，批評房價、物價高漲，但蔡政府只會騙選票，呼籲蔡政府改善低薪，讓全民共享經濟發展成果。民進黨團指出，社福支出預算逐年增加，基本工資連6年成長，就是將國家經濟成長回饋給基層勞工。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰在立法院召開「誰拿走經濟發展成果？少數人獨享」記者會。

曾銘宗指出，蔡政府執政後一直大內宣，宣稱經濟表現好，例如去年經濟成長率6.57%，國民所得增加，但國民黨團發現，經濟發展成果卻被少數人獨享。目前台灣的現況是家庭負債累累，貧富差距大，薪水愈來愈少，物價愈漲愈高，缺電停電，富者囤房。

曾銘宗表示，蔡政府執政後房價愈漲愈高，內政部公布的住宅價格指數再創新高，達到121.01；去年全國房價所得比9.46倍。另外，根據財政部公布全國非自住住家用房屋稅籍歸戶統計，持有3戶以上達3萬6707人，4戶以上1萬7250人，10戶以上1659人。

曾銘宗指出，年輕人買不起房，但有錢人卻一直在囤房，而蔡政府連囤房稅都不敢處理，造成非常不公平的社會。奉勸民進黨不要只會搞大內宣騙選票，請拿出具體辦法拚經濟，改善低薪，讓全民共享經濟發展成果。

謝衣鳯表示，這20年來台灣的實質薪資是負成長，即便加薪也比不上物價上漲的壓力。今年前5個月的員工經常性平均薪資是新台幣4萬4252元，年增率是2.83%，但同期消費者物價指數年增率是3.04%。

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民進黨立法院黨團今天也在立法院舉行輿情記者會，黨團書記長陳歐珀表示，國民黨團終於正視台灣的經濟發展成果，但從數據可看到，中央政府社會福利支出預算逐年增加，從民國107年的4907億元，增加至去年的5588億元。

陳歐珀表示，總統蔡英文上任至今，基本工資更連續6年成長，這是基層勞工多年盼望，也是將國家經濟成長回饋給基層勞工。而政府從今年3月起加發低收入戶、中低收入戶生活補助，並且擴大租金補貼、放寬申請限制，並提升育兒津貼金額；政府不是照顧少數人，而是照顧需要的民眾。（編輯：翟思嘉）1110720

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