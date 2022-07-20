民進黨啟動空戰 公布社群三支箭

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民進黨因應2022地方選舉，推出「2022民進黨地方選舉資訊專頁」，提供多元選戰資訊，發言人謝佩芬介紹網頁內特別為已獲提名的18名參選人設計「Q版頭像」，增加與選民間的互動。中央社記者王騰毅攝 111年7月20日

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（中央社記者葉素萍台北20日電）民進黨今天表示，隨著疫情穩定，選戰也逐漸加溫，黨中央逐步展開年底選舉空戰計畫，透過Youtube、Podcast和資訊專頁，搶攻台灣年輕選民眼睛、耳朵與大拇指（指滑手機看內容），增加參選人曝光度。

民進黨中央黨部今天召開記者會，由3位女性發言人謝佩芬、黃彩玲和謝子涵公布社群三支箭，包含「2022選舉資訊頁」、Youtube新節目「一碗麵的時間」及Podcast節目「耳朵出遊不出油」新單元「地方耳Mazing」。

民進黨表示，新的選舉資訊頁整合民進黨縣市長參選人社群資訊並強化選民活動，完成提名工作後，選務工作整合機制相當迅速，不但已完成各參選人基本資料蒐集，連各參選人的社群平台也彙整完整，除透過平日社群互動強化導流效果，也讓選民快速掌握參選人資訊。

民進黨表示，著眼於選民對於網路收視習慣的改變，民進黨順勢推出台灣選舉史上首次網路實境節目「一碗麵的時間」，由發言人黃彩玲配合縣市長參選人，客製化推出廚房實境節目，讓參選人在做菜時也同時拉近與選民的距離，讓網友看到選將不一樣的特質，打造風格類似Netflix近期的節目「來吧！營業中」。

民進黨表示，透過Youtube、Podcast和資訊專頁，搶攻台灣年輕選民的眼睛、耳朵與大拇指（指滑手機看內容）。希望藉由年輕選民最習慣的通路，直接互動與連結，增加參選人的曝光度。

民進黨表示，選戰分為空戰和陸戰，兩者同等重要，缺一不可。空戰的層次不僅要兼顧傳統媒體，也要涵蓋新媒體平台。民進黨從總統蔡英文回任黨主席後，積極改造黨部文宣運作模式，在秘書長林錫耀督軍下，整體文宣空戰由副秘書長林鶴明督導，由媒創中心主任翁世豪、網路社群中心主任范綱皓以及新聞部主任蘇芳禾率領團隊運作。

民進黨指出，民進黨近期也不斷補強發言人陣營，以因應年底縣市長選戰的熱戰；從近期桃竹、新北的議題攻防上，可以明顯地看出民進黨中央增強戰力的發言。

民進黨表示，選舉是動態發展，但參選人一定是主體，中央黨部就像是最大的後勤支援部隊，不但要引導整體選戰議題節奏，也要支援各陣營議題攻防火力。同時針對各縣市長參選人製作客製化內容、強化參選人特質並進攻社群平台繼續維持聲量領先。透過中央和地方的整合，讓有限的資源發揮最大化的效益。

民進黨指出，日前有網路數據調查結果指出，民進黨6都的縣市長參選人聲量都領先對手，某種程度表示民進黨參選人比較能夠主導議題，這對於接下來的選戰節奏的掌握，也相對有利。（編輯：黃國倫）1110720