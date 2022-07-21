總統：台商可引薦更多企業來台投資 提升產業競爭力

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（中央社記者溫貴香台北21日電）總統蔡英文今天接見台商投資考察團表示，台灣經濟在疫情中仍然穩健成長，受到國際評等肯定，她邀請台商朋友，不只可以回台投資，也可以引薦更多的企業來台灣投資，提升台灣產業競爭力，讓台灣在國際舞台上持續發光發熱。

蔡總統上午在總統府秘書長李大維、僑委會副委員長徐佳青等人陪同下，在總統府接見「世界台灣商會聯合總會第28屆回國訪問暨投資考察團」，她說，今天很高興在總統府接待世總的朋友以及青商會會長黃聖家和青商幹部。

總統謝謝大家平時在海外工作打拚之餘，也努力為台灣做國民外交，像是今年初俄羅斯入侵烏克蘭，世總的朋友非常熱心，快速發起募款活動，集結海外台商的能量，一起來援助烏克蘭難民。

總統表示，就在上個月，世界台灣商會聯合總會總會長王德親自前往波蘭邊境捐贈人道救援物資，展現台灣同胞Taiwan can help的精神。

總統並說，大家也很關心國內的情況，為了協助台灣提升救災的能量，前幾天世總剛捐贈一批消防儀器給消防署，她再次感謝大家對台灣的付出。

她表示，政府會努力地給海外台商更多支持，這兩年來，僑委會除了提出紓困方案，協助台商朋友度過疫情的挑戰，也持續結合產官學研能量，協助台商朋友的企業進行轉型升級以及鏈結台灣產業共同發展。

另外，總統說，相信大家也都注意到，台灣經濟在疫情中仍然是穩健成長，受到國際評等的肯定，藉這個機會她要邀請台商朋友，不只可以回台投資，也可以引薦更多的企業來台灣投資，一起來提升台灣的產業競爭力，一起讓台灣在國際舞台上持續發光發熱。（編輯：張均懋）1110721