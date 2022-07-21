李俊俋選嘉義市長參拜城隍廟 展現團結氣勢

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）總統府前副秘書長李俊俋由民進黨徵召參選嘉義市長，今天在黨籍民代等人陪同下參拜嘉義城隍廟，展現團結氣勢；他說，嘉義市需要新的團隊、新的思維，讓嘉義市真的不一樣。

李俊俋上午在總統府國策顧問黃俊森、前市長涂醒哲、前議員江熙哲、民進黨嘉義市黨部主委黃露慧及議會黨團總召蔡文旭等黨籍議員參選人陪同下，參拜嘉義城隍廟，展現團結氣勢。

李俊俋致詞表示，這幾年的嘉義市發展停滯，主要因為缺乏發現問題、解決問題的人，而自己多年的公職經歷，從立委到中央、從行政到立法，相信一定能帶給城市新的發展，為嘉義市帶來明顯改變，讓嘉義市真的不一樣。

李俊俋指出，合作已是世界潮流，縣市治理也是如此，縣市之間不該只有競爭，更要互助合作，尤其當年同時升格的新竹市都已脫胎換骨，擦亮綠色執政品質保證招牌，嘉義市要如何與鄰近縣市跨域合作，尋找到城市的定位，須仰賴主政者智慧，自己絕對是最佳人選。

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李俊俋接受媒體聯訪指出，嘉義市這次選戰艱難，需要大家團結起來，嘉義市更不是一個人的選戰，是全部綠營大選戰，因此，競選總部選在嘉義市黨部，是要整合所有支持力量，打贏這場選戰，總部預計9月正式成立。

李俊俋表示，未來要打造嘉義市成為不一樣的城市，就是在面對不同挑戰，需以不一樣方式處理，包括治理城市的態度要改變、合作代替競爭、新的團隊、新的思維、落實的執行力，這就是未來嘉義市不一樣的主要內涵。（編輯：陳仁華）1110721