雞蛋價漲藍批失職失能 農委會：協調蛋農維持產量

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（中央社記者劉冠廷、楊淑閔台北21日電）農委會宣布雞蛋批發價與產地價每台斤均調升新台幣2元，國民黨今天表示，蛋越來越貴，讓百姓的荷包吃不消，蛋價跟去年同期相比，漲幅達68%，農委會失職失能，沒有控制蛋的產量與價格。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全告訴中央社記者，整體雞蛋價格波動根據市場機制反映，而需求、生產端都有因素會影響價格波動，這是短期反應，會協調蛋農維持正常產量供應市場需求，後續價格也會視市場供需情形適度調整。

農委會19日表示，在市場機制下，雞蛋批發價18日每台斤調升新台幣2元，為50.5元，20日產地價也將多2元，變成42.5元，主因是天氣熱產蛋減少、國旅暢旺需求增、飼料還在高價。

國民黨今天上午針對蛋價召開記者會，副秘書長王育敏表示，蛋越來越貴，會讓百姓的荷包吃不消，蛋是基本民生食材，價格若蠢蠢欲動，恐怕會帶動早餐店、小吃店、糕餅店的物價上漲。蛋價跟去年同期相比，漲幅高達68%，農委會失職失能，沒有控制蛋的產量與價格。

王育敏說，農委會3月時說「蛋價也不能漲太高」，認為只要雞蛋生產更多「價格也會回穩」，直到6月底還「推測雞蛋漲價空間不大」，結果7月20日蛋價就漲2元，批發價來到每台斤52元天價，可說重重打臉農委會；農委會2月還評估「清明節前雞蛋供應將回穩」，結果台北市蛋商公會直到7月19日還表示「缺蛋缺很大」，主責農林漁牧的農委會難辭其咎。

國民黨籍新北市議員江怡臻則表示，呼籲總統蔡英文要從人民的角度出發，請看看大家對三餐、開銷的煩惱，不要只靠冷冰冰的數字，請務實解決問題，也請陳吉仲能讓民眾好好的過日子。（編輯：趙蔚蘭）1110721