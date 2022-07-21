藍續質疑林智堅論文爭議 綠：擺明是選舉動作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，國民黨立法院黨團21日召開記者會，總召曾銘宗（中）主持，立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）出席，呼籲至今對於此事未作評論的前副總統陳建仁表達態度。中央社記者范正祥攝 111年7月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、郭建伸台北21日電）民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文風波未息，國民黨立法院黨團今天召開記者會，整理近期政治人物對林智堅論文爭議的評論，認為全案已經過了17天，林智堅至今仍繼續迴避外界質疑。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，國民黨拉東扯西，要民進黨道歉、要用生命保證，新北市恩恩的生命國民黨這群人連1%的努力都沒做過，這擺明就是選舉動作。

鄭運鵬表示，國民黨連中華大學、台大承諾的學術審查都不尊重，台大內規就是2個月內審查，台大校長管中閔是國民黨前政務官、台大社科院院長蘇宏達對民進黨是為反對而反對的知名人士，林智堅都不擔心台大審查了，國民黨是在扣什麼大帽子。

國民黨團記者會由總召曾銘宗主持，立委費鴻泰、賴士葆出席，批評林智堅2所大學碩士論文疑似抄襲案爆發以來，已經過了17天，至今仍繼續迴避外界質疑。

曾銘宗說，台灣大學針對林智堅國發所碩士論文疑似抄襲案，昨天確認受理將組成學術倫理審定委員會，並在期限內完成調查。國民黨團呼籲各界支持台灣大學依法行政，頂住壓力，客觀進行調查，確保台灣大學的學術倫理。黨團也呼籲中華大學儘速組成學術倫理審定委員會進行調查，確保中華大學過去的辦學績效。

費鴻泰質疑，民進黨過去在野的時候，如果官員涉嫌論文抄襲，均強力要求下台負責；如今民進黨執政之後，遇到自己人論文抄襲，就說在野黨抹黑、潑髒水。

此外，賴士葆說，國民黨團呼籲前副總統陳建仁對「林智堅抄襲案」表達態度。（編輯：蘇志宗）1110721