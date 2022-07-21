美日前國防官員相繼訪台 綠委：凸顯台灣戰略地位

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒台北21日電）美國前國防部長艾斯培目前在台訪問，日本前防衛大臣石破茂等人也將組團訪台。民進黨立委解讀，美、日前國防官員相繼來台，不僅凸顯台灣戰略地位，也顯示美日同盟對區域安全有一定共識。

艾斯培（Mark Esper）率領大西洋理事會（The Atlantic Council）訪團來台灣；日本跨黨派國會議員所組成的「思考日本安全保障之會」將於27日至30日訪台，共同團長為日本前防衛大臣、現任眾議員石破茂與濱田靖一。

對於美、日國防前官員相繼來台，民進黨立委郭國文受訪表示，美、日的前國防官員相繼來台，不僅凸顯台灣的戰略地位重要性，也顯示美日同盟對區域安全有一定共識，並延伸保障台灣的安全地位。

郭國文指出，許多國家重要領袖都強調台海和平以及台灣角色，已故的日本前首相安倍晉三曾說過，「台灣有事等同於日本有事，也可以說是等同於日美同盟有事」，他解讀，這就反映出隱性的美、日、台同盟。

外交學者出身的民進黨立委羅致政告訴中央社記者，艾斯培與石破茂等人都曾是美國、日本負責國防的重要人物，先後訪台不僅重視台灣戰略意義，也能夠提供美日兩國對台灣在區域安全議題所扮演角色的看法，讓台灣進一步與美日交換意見。

羅致政表示，艾斯培與石破茂目前在美國、日本也都還有一定的影響力，他們回國後，可以把台灣的戰略意義、台灣對區域安全的看法帶回去，讓美國、日本的當權者更了解台灣。

羅致政說，台灣是世界各國討論印太政策時，不可或缺的一塊拼圖，美國、日本在討論印太區域問題的戰略藍圖時，也更能了解台灣的想法。

羅致政說，美、日、中、台間是變動的關係，不同的戰略構想會有一些連帶的影響，透過台美、台日間互動，也能夠讓美國、日本的重要決策官員看到台灣的地緣戰略。（編輯：翟思嘉）1110721