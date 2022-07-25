漢光38號演習登場 海陸空戰力防護保存台東亮相

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國軍漢光38號實兵演習25日登場，海軍出動在東部海域演訓，1艘海軍軍艦出現在台東卑南溪出海口、綠島間海域。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年7月25日

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（中央社記者李先鳳台東縣25日電）國軍漢光38號實兵演習今天登場，首日主軸為「戰力防護與保存」，空軍IDF經國號、F-16V等戰鬥機從西部轉場至台東志航基地，海軍軍艦出現台東海域，機動飛彈部隊轉移陣地。

軍方表示，台東地區今天空軍實施戰力保存，接下來第二作戰區將進行反擊作戰，陸軍台東地區指揮部（太平營區）將派出戰甲車機動前往知本海灘反擊。

今天上午模擬西部基地遭導彈襲擊，空軍IDF經國號及F-16V戰鬥機分別有6個架次，戰機掛滿武器降落台東志航基地，進入洞庫戰力保存。

海軍也出動在東部海域演訓，1艘海軍軍艦出現在台東卑南溪出海口、綠島間海域。軍事迷從外觀比對海軍現有船艦，可能是海軍的測量艦。

台東縣中華大橋底下有一支機動飛彈部隊，在憲兵護衛下，沿省道台11線前進往北成功鎮方向行駛，轉移陣地。因為車輛覆蓋偽裝迷彩布，讓軍事迷連連猜測，並直呼過癮，拍下許多難得照片。（編輯：戴光育）1110725