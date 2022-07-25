林智堅論文涉侵權竹科無作為 賴香伶赴監院檢舉瀆職

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民眾黨桃園市長參選人賴香伶（前）25日下午在監察院外舉行記者會表示，民進黨桃園市長參選人林智堅論文案侵害新竹科學園區管理局著作權，科管局卻無所作為，有瀆職情形，她到監察院檢舉，要求立案調查。中央社記者張皓安攝 111年7月25日

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（中央社記者陳俊華台北25日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天說，民進黨桃園市長參選人林智堅論文案侵害新竹科學園區管理局著作權，竹科管理局卻沒採取法律行動、放任權益受損，有瀆職情形，她到監察院檢舉，要求立案調查。

賴香伶下午在監察院外舉行記者會表示，新竹科學園區管理局作為政府機關，在2007年12月依採購法規定，委託中華大學「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」研究案，林智堅等人在履約期間未經授權，就使用研究內容部分成果。

賴香伶指出，當時的契約內容明定「契約內容有須保密者，廠商未經機關書面同意，不得將契約內容洩漏予與履約無關之第三人。未經甲方書面同意，乙方不得將與計畫內容或成果有關之文件資料直接或間接使第三人知悉，亦不得將其內容或成果對外公開。」

賴香伶表示，林智堅論文指導教授賀力行曾公開說，在2008年6月交給竹科管理局結案報告前，2008年4月就先引用一樣的資料內容舉辦發表會，林智堅也參與其中；但賀力行埋了伏筆，只說這樣的作法是「合情合理」，但不敢講「合法」，因為已違反採購契約，有損害賠償、違約問題。

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賴香伶說，著作的最後所有權，可以任由研究生使用、抄襲，國家花錢當冤大頭；對於竹科管理局遭林智堅等人侵害著作權，導致國家公帑淪為私人資產，竹科管理局是否涉及瀆職、圖利他人等問題，她到監察院送出檢舉函，呼籲監察院立案調查。

林智堅昨天舉行說明碩士論文記者會時指出，中華大學的碩士論文，當時他在教授申請補助的研究計畫中擔任助理，並跟指導教授共同發表研討會論文；著作權部分，在研討會上發表時就已產生，後續轉移單位不會追溯。（編輯：蘇志宗）1110725