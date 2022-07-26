情緒行為障礙學生在校問題 監院要求教育部支援

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（中央社記者陳俊華台北26日電）監委王幼玲、葉宜津調查指出，情緒行為問題學生的肢體衝撞或破壞行為，常是對外界的求援信息，卻因學校負向處置造成更大的情緒壓力；監院要求教育部提供資源，協助學校有效處理。

王幼玲、葉宜津透過新聞稿指出，110學年度國小、國中及高中身心障礙學生人數共計9萬2638人，其中情緒行為障礙學生人數6979人，占7.53%，自閉症學生人數1萬5879人，占17.14%。

監委表示，這些易受環境變動影響而出現情緒行為問題的學生，甚或會干擾班級的課程進行，雖特殊教育法施行細則規定，在情緒與行為問題學生的個別化教育計畫中，應有所需的行為功能介入方案及行政支援，但行為功能分析，需經長期培訓與實作，老師需現場介入輔導，示範互動溝通訣竅，而非事後的個案研討會。

監委指出，因為找不到有效處理的方法，校方遇到學生有過激的肢體衝撞或破壞行為，便訴求記過，曾有學校半學期要記學生6大過、2小過懲處，或對學生提起傷害告訴，讓所有利害關係人都陷入負面情緒循環。

調查發現，各縣市雖設有各種輔導團隊，但僅台北市建置情緒行為支持團隊，作為處理三級個案的支持系統，有8位專任專業人力，進行入校、入班現場介入輔導，示範互動溝通訣竅，並協助校園團隊整合資源有效介入。

據監察院對全國107家兒童及少年安置機構問卷調查，兒少機構總共收容2558人，當中具情緒行為問題的兒少有598人，占比高達23.4%。部分具情緒行為問題的困難個案，併同有創傷症候群，需跨網絡資源協助。

調查指出，但有些縣市無法根據安置學生的需求配置資源，甚至對跨區安置尚未設籍的學生發出「逐客令」，要求限期離開該縣重新安置，已違反特教法規定、侵害學生受教權，並讓情緒行為問題的學生感受排斥及歧視，使問題行為加劇。

監委表示，台灣的特教教師承受相較國外3.5倍工作量，承擔許多專業教學以外工作，且無行為分析師相關認證機制，相關人力資源極為不足。教育部在盤點、 瞭解需求及後續培訓規劃上，人力配置與增加專業人力，是急迫的課題。

調查指出，學生欠缺以系統方式與社政、醫療資源橫向連結的平台與機制、教育單位未能介入成效追蹤，主動提供三級預防資源，使資源盡早到位，待發生師生及同儕衝突後，才尋求輔導團、巡迴教師、助理員及諮詢相關專業人員等特教資源，為時已晚。

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調查報告表示，情緒行為問題學生的行為樣態多變且複雜，學校與教師承受高度壓力，採極端處理方式，如記過，或要求家長或機構陪讀、帶回在家教育，或強行帶離、身體壓制，甚至強制就醫等，不符合正向行為支持原則，且形成校園對峙氛圍，造成學生及家長處於壓力的環境，無益改善個案情緒行為。

監察院教育及文化委員會通過王幼玲、葉宜津所提的調查報告，要求教育部督同各地方政府，尋求對學生有效的支持援助，解除家庭及校園師生的緊張困境。（編輯：翟思嘉）1110726