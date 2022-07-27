熱傷害頻傳 民眾黨團促高溫津貼、停班標準入法

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（中央社記者郭建伸台北27日電）台灣民眾黨立法院黨團今天指出，近來高溫炎熱導致熱傷害頻傳，但現行的天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點並無規範，要求勞動部應研議提供高溫工作勞工的津貼，並將熱傷害停班標準入法。

民眾黨團總召邱臣遠及立委蔡壁如今天舉行記者會。蔡壁如表示，氣候變遷迫在眉睫，不再是溫水煮青蛙的現象，近年高溫熱傷害現象頻傳，未來恐愈來愈熱。

蔡壁如指出，衛福部應加強前、中、後端跨部會合作，依據中央氣象局的氣象預測，由相關部會擬定高危險族群的各項衛教指引，再由消防署119通報系統負責救援，讓民眾在極端高溫環境中也能良好調適。

談及攝氏幾度應該停班或停課，蔡壁如建議，或許可以比照過去國軍的室外操演指引，比如氣溫達攝氏38度時，學校應減少學生在戶外空曠區運動。

邱臣遠表示，根據求職網調查顯示，逾6成勞工在6到8月必須到戶外工作，超過4成勞工曾因公務曬傷、中暑，3成的人更因此必須請假就醫或休養，勞工為消暑更得額外花錢購買飲品或衣著。

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邱臣遠表示，職業安全法規應與時俱進，但現行的天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點，並沒有制定熱傷害規範，呼籲政府研議提供高溫工作環境勞工「高溫津貼」，並將熱傷害災防停班標準入法。

邱臣遠表示，勞工面對熱傷害風險，勞動部不該只當旁觀者；熱傷害標準得參考不同族群或各國標準，呼籲勞動部應蒐集資訊並與學者專家討論。（編輯：翟思嘉）1110727