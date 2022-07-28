竹科管理局揭牌 3黨新竹市長參選人同台無互動

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新竹科學園區管理局28日舉行揭牌儀式暨局長布達典禮，國民黨新竹市長參選人林耕仁（左4）、民進黨的沈慧虹（左6）和民眾黨的高虹安（右2）皆出席，3人首度同台。中央社記者張建中攝 111年7月28日

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（中央社記者張建中新竹28日電）新竹科學園區管理局舉行揭牌儀式暨局長布達典禮，新竹市長參選人包括國民黨林耕仁、民進黨沈慧虹和民眾黨高虹安皆出席，3人首度同台，並無互動。

科技部27日掛牌轉型為國家科學及技術委員會，竹科管理局今天也正式揭牌為國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局。局長王永壯從國科會副主委陳宗權手中接下聘書及印信，宣誓就職。

高虹安日前確診，經過一個星期居家隔離，今天「出關」，她說，覺得非常開心。高虹安表示，一早就趕到立法院，參加資安策進會的公聽會，接下來在新竹有些行程。

高虹安說，因確診居家隔離取消的活動及行程，要在健康自主管理期間趕快補齊；今天晚上城隍廟相關祭典，因為自主健康管理因素，她沒有辦法參加，是比較可惜的地方。

高虹安表示，國科會改組是她在立法院列為重點問政項目，很早就獲得國科會及竹科管理局邀請參加今天的揭牌活動。對於與林耕仁及沈慧虹不期而遇並不意外，她說，大家關心竹科是很好的事情。

沈慧虹說，以往竹科管理局與新竹市政府一向非常密切合作，未來還會有更密切合作，一起把護國神山撐起來。對於與林耕仁和高虹安同台，沈慧虹表示，她是受邀參加活動，是客人的身分。

沈慧虹說，新竹市政府與竹科管理局的合作繼續進行中，相信由更熟練、熟悉過程的人一起合作，不要有中斷或摸索，對於竹科管理局或市府都是最棒的合作模式。

林耕仁表示，竹科是台灣高科技重鎮，也是新竹市的指標，竹科管理局揭牌與局長布達是重要的事，當然要躬逢其盛，見證竹科未來發展。

林耕仁說，竹科對新竹市及新竹縣城市發展緊緊相連，緊密程度已發展到不只是竹科從業人員，而是其家庭、孩子都生活在大新竹的生活圈，他提出落實智慧城市從新竹開始的願景。（編輯：林興盟）1110728