國民黨新竹縣參選人誓師 朱立倫贈球棒盼全壘打

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣31日電）國民黨竹縣黨部今天舉辦年底選舉提名參選人誓師大會，黨主席朱立倫贈藍色球棒盼揮全壘打。他說，新竹縣長楊文科不僅要連任成功，竹縣13鄉鎮市長也要都拿下，議會還要過半。

國民黨新竹縣黨部今天舉行「國民黨新竹縣小組長以上幹部精實訓練及黨籍提名候選人團結誓師大會」，由朱立倫致贈每名參選人1支藍色球棒，象徵強棒出擊，盼年底選戰能在新竹縣擊出漂亮成績、揮出全壘打。

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朱立倫於會後接受媒體聯訪時表示，過去歷任總統包括蔣中正保衛台灣，蔣經國建設台灣、開啟民主轉型，李登輝時代推動民主，馬英九針對區域和平的和平台灣，每一個時期都很重要，都是國民黨中心目標與基本理念，國民黨是最愛台灣的。

針對民進黨桃園市長參選人林智堅的論文風波，朱立倫指出，台灣民主至少要有基本價值，社會道德觀也應有最基本標準，「若作弊、抄襲、剽竊都沒有事情」，甚至用政治力量護航，若沒有是非黑白，民主就沒有了價值，更無法教育下一代。（編輯：戴光育）1110731