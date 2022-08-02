裴洛西擬訪台 林佳龍：代表美國不分黨派挺台灣

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（中央社記者王鴻國新北2日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，美國眾議院議長裴洛西擬訪台，除代表美國不分黨派對台灣的力挺，也傳達美國民意對台灣最直接的支持，是台美關係邁向正常化重要里程碑。

林佳龍今天在臉書（Facebook）貼文指出，裴洛西（Nancy Pelosi）是美國政壇舉足輕重的政治人物，她可能到訪，證明民主台灣對於維護印太地區和平與繁榮有著不可替代地緣政治上的重要性。

他表示，當民主國家紛紛發現，伴隨中國崛起，中共帶來的威脅不只針對台灣，也擴散到全世界。如今台灣是全世界信賴的安全供應鏈，也是民主價值最堅定的同盟夥伴。相較於成為麻煩製造者（trouble maker）的中共，台灣不再是問題，還是解決中共問題的鑰匙。

他指出，做為大台北首都圈的樞紐、身為全台人口最多都市的新北市，不僅有資格成為真正的國際都市、更應在城市外交上有更亮麗的表現。

他表示，新北市長不僅應提出能真正接軌國際的願景，也應有能力與自信，對國際變局與兩岸關係提出自己的看法。在新北市升格後，新北市長侯友宜參與及主政的期間，在城市外交最基本的雙邊關係推動都乏善可陳。

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侯友宜上午在新北市政府貴賓室接見總統教育獎得主，會後接受媒體聯訪。媒體詢問，對於裴洛西可能率團訪台的看法。對此，侯友宜說，歡迎國際友人抵台參訪，更期待區域的和平穩定。

對於侯友宜的說明，林佳龍表示，「美國友人友善到訪，侯市長卻擔憂區域和平穩定？想請問有意參選總統的侯市長，究竟是哪個國家破壞了區域和平穩定，您可敢回答」。（編輯：戴光育）1110802