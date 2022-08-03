林佳龍：安坑輕軌可串連不義遺址成觀光地景

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（中央社記者黃旭昇新北3日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，新店安坑輕軌可串聯景美人權園區等不義遺址，成為人權廊道的民主觀光地景，不僅讓大家更瞭解台灣歷史，也見證台灣的民主對世界的貢獻。

林佳龍今天到土城區五穀先帝廟參拜，祈福COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情早日過去。

他會後接受聯訪表示，在交通部長任內核定許多捷運建設，包括國道3號土城交流道北方增設的清水匝道、前瞻基礎建設的新北高工停車場。

他說，土城是相當重要的工業區，促進產業發展有助於增加就業機會，新北市府標榜的清除五股垃圾山、重劃新泰塭仔圳雖然很好，但許多產業被迫遷移。他擔任過台中市長，懂得如何建設市政，承諾未來若當選新北市長，一定全面提升交通與捷運建設、興建社會住宅、提升社會福利，打造成為更安居樂業的宜居城市。

林佳龍提到，景美人權園區位置在新北，但新北市府對人權的著墨比較少，他在交通部長任內有參與行政院規劃新店安坑輕軌「生態人權廊道」，可串連威權時代的不義遺址，也可作為民主觀光的地景。

他說，相關規劃可讓國際觀光客更認識台灣的歷史，能讓國際觀光客看見台灣民主對世界有更大的貢獻。很可惜相關規劃案沒有獲得市長侯友宜的重視，他承諾，若當選會讓台灣民主發展的重要資產，轉成觀光旅遊體驗路線。

林佳龍重申，希望可以與侯友宜就市政建設議題辯論，呼籲侯友宜不要像4年前選舉時一樣，利用空泛的語言逃避辯論。

侯友宜今天接受聯訪時，被問到林佳龍要求辯論的議題；他說，歡迎林佳龍真正的去瞭解新北這幾年的成長跟茁壯，在北台灣的崛起，「瞭解新北以後，時機到了，該做的事我們就去做」。（編輯：李錫璋）1110803