綠委組團啟程訪日交流CPTPP 弔唁安倍晉三

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（中央社記者王揚宇台北4日電）民進黨立委、立法院亞東國會議員友好協會會長郭國文今天率團訪問日本。郭國文表示，此行目的為弔唁日本已故前首相安倍晉三，並與日本國會議員交流CPTPP、推動日本版台灣旅行法議題。

參訪團由郭國文率團，與民進黨立委、亞東國會議員友好協會副會長何志偉，及民進黨立委張廖萬堅、林楚茵與林靜儀等人，於今天起至10日訪日，郭國文也發布新聞稿說明出訪規劃。

郭國文指出，這次訪日團面臨許多挑戰，包括日本正面臨第七波疫情高峰，單日確診人數屢屢突破20萬人，甚至前幾日才創下單日最高確診紀錄，疫情相當險峻；此外，今天起中共解放軍在台海軍演，干擾台灣班機的航線。

郭國文表示，即便如此，他們依舊堅定訪日，除凸顯台日友好堅如磐石，也期盼透過國會的力量，讓雙方關係更加深化。

訪團今天抵達日本後，將前往自民黨部弔唁安倍晉三，表達感念與不捨，另將拜會自民黨青年局，晚間與駐日代表謝長廷晚宴。

郭國文表示，拜會青年局時，將討論跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題，日本多次歡迎台灣加入CPTPP，但後續如何在中國因素下，提供台灣入會的實際支持與協助，是交流的主要話題。

郭國文自去年開始便積極推動的日本版「台灣旅行法」，這也是這次訪日的重點議題。郭國文說，亞東國會議員友好協會已草擬「台灣旅行法」版本，他會把法案草案贈送給日本朝野議員，期待讓台日的互動能有進一步的突破。（編輯：郭無患）1110804