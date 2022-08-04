台海局勢升溫 土耳其專家憂晶片危機更嚴峻

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡4日專電）全球晶片供應已受疫情衝擊面臨短缺，土耳其專家指出，美中關係緊張，若使台灣晶片生產中斷，將釀嚴重危機。今年汽車及其他產業缺料，土耳其生產可能會中斷，如果美中緊張局勢持續，「那又是另一回事了」。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，北京連日言詞恐嚇，並在台海周圍舉行軍事演習，區域情勢升溫。

土耳其「國民日報」（Milliyet）今天報導，全球兩大晶片代工廠台積電（TSMC）及聯華電子（UMC）都位於台灣，世界6成晶片也仰賴台灣，光台積電產量就佔了全球54%。美中關係緊張，台灣議題是核心，晶片危機進入新一階段。

美商微晶科技（Microchip Technology）副總經理達迪比倫（Nuri Dagdeviren）指出，美中關係緊繃，若使台灣晶片生產中斷，將釀成嚴重危機。俄烏戰爭已在進行，美中因為台灣議題緊張對世界不利。此外，美中於經濟及戰略領域競逐已有一段時間，這是晶片危機的根源，畢竟兩國供應鏈密不可分。互為戰略敵手時，便釀晶片危機。

達迪比倫指出，晶片危機波及百工百業，汽車及電子業就使用同款晶片。「但我認為危機高峰已經過去，不過很難精準預測危機何時落幕」。晶片業去年已迎來新投資，投入運作需兩年時間，所以一年後可見更多的供應量。

他說，土耳其對晶片需求高，汽車業更是如此。土耳其也有生產晶片的計畫，特別是在國防工業。全球局勢使土耳其更了解晶片的重要性，「在我看來，土耳其非常希望能發展這個領域的實力」。

土耳其電子工業協會（TESID）會長圖納歐魯（Yaman Tunaoğlu）表示，美中緊張讓世界感到不安。全球經濟正在放緩。今年汽車及其他產業缺料，土耳其生產可能會中斷。如果美中緊張局勢持續，或是發生類似俄烏衝突等新一波戰事，「那又另一回事了」。

土耳其資訊產業協會（TUBISAD）會長克茲坦（Levent Kızıltan）則相對樂觀，他說今年晶片危機對資訊產業的影響較低，因為筆記型電腦及印表機等產品的交貨期正在縮短，各項設備的智慧化程度越來越高。半導體科技不斷精進，表示投資將持續湧入。

克茲坦指出，當前的危機可能會在某個時刻轉變為產能過剩的狀況，如果未來沒有發生兩岸緊張局勢及新一波疫情封鎖措施，「我們認為明年晶片危機對資通訊領域的影響將降低」。

台積電董事長劉德音日前接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時談到相關議題表示，沒有人能以武力控制台積電，因為台積電的運作倚重歐洲、日本、美國等世界各地的供應鏈，中國若以武力奪取，台積電生產將停擺，他們也拿不到高階晶片，只會導致中國經濟混亂。（編輯：黃自強）1110804