中共軍演 柯文哲：危機時不協調易擦槍走火

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中國在台灣周邊海域進行軍演，台北市長柯文哲（中）4日受訪時表示，這就是他一直在強調的，不是因為有衝突所以不交流，而是因為有衝突、且危險還不小時，才要交流；很多事情平常不協調，特別是在有危機時還不協調，很容易擦槍走火。中央社記者陳昱婷攝 111年8月4日

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）中國在台灣周邊海域進行實彈軍演，台北市長柯文哲說，這就是他一直在強調的，就是因為有衝突才要交流，特別是在有危機時還不協調，很容易擦槍走火，就像俄烏戰爭。

柯文哲今天下午前往麗山高中嘉勉射箭隊光榮凱旋後接受媒體聯訪，對於中共軍演表示，這就是他一直在強調的，不是因為有衝突所以不交流，而是因為有衝突、且危險還不小時，才要交流。

柯文哲指出，已讀不回已經很糟糕了，不讀不回更糟糕，很多事情平常不協調，特別是在有危機時還不協調，很容易擦槍走火，就像俄烏戰爭發生前，沒人認為真的會打起來，所以越危機時越要秉持理性、務實、科學的精神，冷靜思考、沉穩應對，太恐慌不對，太不當一回事也不對。

媒體詢問，若柯文哲擔任總統，是否會邀請美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台。柯文哲回應，做事情前的資訊很重要，要先完整評估，而台北市長沒辦法知道所有幕前、幕後的資訊，現在事情發生就發生了，要思考如何度過危機。

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媒體再問，怎麼看自己提出的左右逢源說遭綠營質疑為政治渣男。柯文哲回應，選舉到了總是會比較不正常，之後就會慢慢恢復正常，所以越是危機的時候越要冷靜，就像以前他在台大醫院時，他的老師開刀不順反而很安靜，因為摔東西無法止血。

媒體追問，如何做到左右逢源。柯文哲說，台灣主體性、民主自由制度、人民安全與福祉才是最重要的考量，特別在危機時要去思考如何達到這個目標，至於口水戰、耍嘴皮的話，這種時刻都不用去理。（編輯：張銘坤）1110804