林飛帆：中國不應片面破壞區域安全與和平現狀

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（中央社記者溫貴香、郭建伸台北4日電）中國在台灣周邊海域進行實彈軍演，民進黨副秘書長林飛帆今天表示，中國方面應有所克制，不應片面破壞區域安全與和平現狀；進一步的挑釁不僅台灣民眾不會認同，也無助兩岸關係的緩和。

民進黨下午舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會，首場主題為「美中台關係下的中國作為」，由民進黨中國部主任吳峻鋕主持，台灣國際法學會副秘書長林廷輝、台北醫學大學通識中心教授張國城與中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛共同與談。

林飛帆致詞表示，這幾天中共恣意逮捕在中國的台灣民眾、擴大對台軍事與經濟威嚇等行徑，無疑是針對美國眾議院議長裴洛西訪台的回應。然而，種種不理性舉措，加上先前「台海內海化」等對台法律戰作為，不但引起國際高度關注與反彈，更是造成台海及區域情勢更不穩定。

林飛帆呼籲，中國方面應有所克制，不應片面破壞區域安全與和平現狀；進一步的挑釁不僅台灣民眾不會認同，也無助兩岸關係的緩和。

吳峻鋕認為，以自我政治意識強迫台灣與國際接受的不理性行徑，充分證明中共是極不負責任的國家。他提醒，近期駭客攻擊、假訊息等認知作戰大量在台灣社會流竄，民眾應提高警覺、多加查證，勿轉傳散布。

張國城說，這次中國對台威脅性軍演已準備很久，只是利用裴洛西訪台機會希望達到外交、內政最大效益。除了測試解放軍軍事改革成果、以軍事威嚇避免各國政要訪台成為慣例外，也欲測試美國印太政策及因應態度。而挑戰台灣領海的動作，是企圖宣示「台灣為中國的一部分」，對中國內部民族主義有所交代。

張國城認為，中共近期應不至於以武力犯台，但我方仍可藉由各國是否從中國沿海城市或台灣撤僑、採取保護各國自身利益等行動，藉以判斷中國犯台的可能性。

王智盛分析，中國內部正面臨經濟、社會與習近平二十大連任挑戰，外部也有俄烏戰爭及國際競爭等壓力，種種因素皆加深中共採取「以武逼統」的強力作為，向國內證明統一的確正在進行，同時也向台灣施加壓力、更向國際社會傳達反對外部介入的態度。

此外，台灣民眾黨今天透過聲明指出，嚴正譴責北京當局破壞區域和平，中方訴諸軍事及經貿威脅，不僅會失去台灣民心，也會影響印太地區經濟活動，招致區域內國家反感與戒心；中國作為區域內大國，有責任促進區域和平、穩定與繁榮，而非仗勢欺人。

民眾黨指出，台灣是世界的台灣，無論來自東方或西方的朋友，都張開雙臂表達歡迎。

民眾黨指出，堅信交流比交惡好，對話比對抗好，兩岸若走向對抗，永遠都是民眾受傷最深，更無益於兩岸經貿及文化交流，呼籲立即停止文攻武嚇，才能夠開啟對話空間。（編輯：蘇志宗）1110804