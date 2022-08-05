蔣萬安提成立青年事務局 籲中共軍演懸崖勒馬

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，若當選會優先成立青年事務局，解決青年成家等民生問題；對於中共軍演則呼籲懸崖勒馬，區域和平不容許遭到任何破壞。

蔣萬安今天出席萬華區華江里父親節活動，接受媒體聯訪時被問及民進黨台北市長參選人陳時中，提出國際事務局構想、並想以此擺脫一中敘事框架一事。

蔣萬安回應，若他當選，會優先成立青年事務局，解決青年成家立業、食衣住行等問題，並說北市在城市交流這塊做得很好，花博與世大運等活動都有很多高層級的國際友人來參加，市長應以市民為本、不要一直想政治。

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此外，媒體提問蔣萬安對中共軍演的看法。蔣萬安說，他呼籲中國懸崖勒馬，不要再有下一次軍演，區域和平不容許遭到任何破壞，任何一方片面做改變或非和平作為，對兩岸關係與區域和平沒有幫助。

蔣萬安說，兩岸和平、區域穩定發展才是國人共同期待，並重申捍衛中華民國主權，保護台灣這片土地，面對任何侵犯主權或危害人民的行為，應該團結一致對外。（編輯：李錫璋）1110805