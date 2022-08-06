柯文哲譴責中共軍演 中美對抗不應遷怒台灣百姓

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（中央社記者郭建伸台北6日電）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲今天表示，中國大陸口口聲聲稱台灣人民是同胞，但面對美中衝突卻是轉過頭來嚇唬台灣人民，他要譴責與抗議，並呼籲中國大陸當局跟美國對抗不應遷怒台灣百姓。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台，引發北京不滿，不僅對台軍演，也暫停輸入部分台灣食品、水果、漁產品與調製食品等品項，並暫停對台灣出口天然砂。

台灣民眾黨今天舉行「俄烏戰爭後國際情勢與兩岸關係前瞻」研討會，邀請專家學者探討近來國際情勢。

柯文哲致詞時表示，俄烏戰爭從今年2月開打至今已超過5個月，當時幕僚問他是否會真的開戰，他以為只是擺擺樣子、互相恐嚇，沒想到真的打起來，甚至拖延至今，影響能源、糧食及全世界的停滯性通貨膨脹。

談及通膨造成的影響，柯文哲說，最近台北市政府開會討論最多的是追加預算，已經編好的預算追加超過新台幣110億元；且因缺工、缺料問題，導致捷運環狀線工程流標，原因是廠商擔憂長時間工期，增加建造風險。

柯文哲表示，俄烏戰爭給全世界最大的啟示是「Unpredictable（不可預料）」，台灣雖沒直接參與俄烏戰爭，但因兩岸情勢緊張，外界常有「今日烏克蘭，明日台灣」的說法。

柯文哲說，台灣位於太平洋第一島鏈，地緣政治地位無可取代，半導體產業更是近年全世界重要資產，世界各國不會坐視台灣成為下一個烏克蘭。

柯文哲說，自己的國家自己救，這是太陽花學運時的名言，至今仍適用，各國重視台灣只能視為善意，終究台灣的問題要自己面對。

談及近日中國對台軍事演習及各項經濟壓迫，柯文哲表示，裴洛西日前訪台，台灣歡迎她來訪，樂見美台關係增進；但中國大陸反應激烈，對台灣展開各種壓迫，甚至包圍式軍事演習，武力恐嚇台灣人民。

柯文哲說，中國大陸口口聲聲稱台灣人民是同胞，但面對美中衝突卻是轉過頭來嚇唬台灣人民，無辜善良的台灣百姓和農漁業者再度蒙受重大損失，他要表示譴責與抗議。

柯文哲說，他誠懇呼籲中國大陸當局，跟美國對抗不應遷怒台灣民眾與百姓；交流可增加善意，善意可促進交流，可避免惡意螺旋上升，這也是他仍堅持舉辦台北上海雙城論壇的理由。（編輯：郭無患）1110806