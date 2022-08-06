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陳時中參拜關渡宮 承諾一本初心不造成對立

2022/8/6 11:50（8/6 11:56 更新）
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民進黨台北市長參選人陳時中（前中，白衣者）6日上午前往關渡宮參拜，向支持者揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年8月6日
民進黨台北市長參選人陳時中（前中，白衣者）6日上午前往關渡宮參拜，向支持者揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年8月6日
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（中央社記者蕭博文台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天上午參拜北投關渡宮，表示深刻感受媽祖慈悲，選舉將一本初心，不要造成對立，做好的競爭，提出好政見，讓市民認同。

陳時中今天上午在內政部長徐國勇等人陪同下，前往北市北投區關渡宮參拜，並接受關渡宮致贈媽祖琉璃。

關渡宮董事長陳玉坤致歡迎詞時表示，陳時中先前以衛福部長身分前來參拜，特別提到最怕疫情造成人與人的誤解，而「關渡媽」的主張是人與人互相關懷、體諒，作為一個政治家也要以人為本，希望陳時中未來八年莫忘初衷、勇敢承擔。

徐國勇則說，他曾在關渡住了十多年，對此地相當熟悉，也因為媽祖保佑才考上律師，今天參拜除祈求國泰民安、風調雨順，也請媽祖保佑疫情趕快度過，而陳時中也是防疫重要人物，相信媽祖會完成陳時中的願望，讓台北市有更好的市長。

陳時中致詞時則表示，先前以防疫指揮官身分參拜關渡宮，祈求國泰民安、疫情早日過去，當時也特別提到指揮官要注意不要引發對立，所幸有賴全民努力防疫，成為世界典範。

陳時中說，今天深切感受到媽祖慈悲，未來選舉將一本初心，不要造成對立，做好的競爭，提出好政見，讓市民認同，目標是能做事，也要議員的監督讓他做對事。

針對媒體報導，陳時中接受專訪指台北市副市長黃珊珊對內湖、南港交通就像狗吠火車一樣，黃珊珊則反指當初等不到疫苗時，大家對陳時中的要求才叫狗吠火車，陳時中今天參拜後接受媒體聯訪時做出說明。

陳時中說，他指的是黃珊珊擔任議員時提出很多改善方案，若都沒有做就變成一種狗吠火車，但以後不會有這樣的狀況。

陳時中還提出與黃珊珊的手機通訊畫面，表示去年疫情嚴重時，黃珊珊提出萬華專案等需求，他回答努力、已在安排，絕對不是狗吠火車，而各縣市都有相關需求，指揮中心都一一解決。（編輯：李錫璋）1110806

民進黨台北市長參選人陳時中（前排左3）6日上午前往關渡宮參拜，向現場支持者拱手致意。前排左2為關渡宮董事長陳玉坤。中央社記者徐肇昌攝 111年8月6日
民進黨台北市長參選人陳時中（前排左3）6日上午前往關渡宮參拜，向現場支持者拱手致意。前排左2為關渡宮董事長陳玉坤。中央社記者徐肇昌攝 111年8月6日
民進黨台北市長參選人陳時中（右）6日上午前往關渡宮參拜，關渡宮董事長陳玉坤（左）致贈禮物。中央社記者徐肇昌攝 111年8月6日
民進黨台北市長參選人陳時中（右）6日上午前往關渡宮參拜，關渡宮董事長陳玉坤（左）致贈禮物。中央社記者徐肇昌攝 111年8月6日
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